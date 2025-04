Ausbildung im Werk Neuenstein Magna Powertrain

Weltklasse-Antriebssysteme für die Mobilität von morgen. Daran arbeitet das Team bei Magna Powertrain mit Begeisterung.Als ein führender Anbieter in der globalen Automobilindustrie bietet Magna ein umfassendes Leistungsspektrum in Design, Entwicklung, Prüfung und Herstellung von Antriebssträngen sowie Motor- und Getriebekomponenten. Gemeinsam entwickelt, produziert und liefert Magna mit über 750 Mitarbeiter_innen aus dem Herzen von Hohenlohe sechs verschiedenen Getriebearchitekturen an acht Kunden in die ganze Welt. Das Werk in Neuenstein blickt auf eine über 80-jährige Geschichte in der Getriebeproduktion zurück. Dabei wird das Know-How über die gesamte Prozesskette genutzt. Auch aus diesem Grund ist das Werk das Center of Competence für die Räder- und Wellenfertigung. Magna führt vor Ort immer wieder

Pilotprojekte durch, um Innovationen innerhalb der Produktgruppe weiter vorantreiben zu können. Industrie 4.0 ist in Neuenstein gelebte Praxis! Verschiedenste Projekte bezüglich einer Digitalisierung der Produktion werden hier entwickelt, vorangetrieben und eingeführt, um als Best Practice für andere Werke der Magna Powertrain zu dienen. Magna bildet seit über 80 Jahren aus. Deshalb wissen die Ausbilder genau, welche Fertigkeiten und welches Wissen talentierte Auszubildende benötigen, um optimal auf ihre Arbeit an innovativen Antriebsstranglösungen vorbereitet zu sein. Den Ausbildungsmeistern liegt es am Herzen, dass die Auszubildenden frühzeitig erste Verantwortung übernehmen und mit anderen Auszubildenden und Teammitgliedern anderer Abteilungen, zum Beispiel Fertigung, Montage und Instandhaltung im engen Austausch zusammenarbeiten. Mit einer innovativen und zukunftsorientierten Ausbildungswerkstatt hat Magna die besten Voraussetzungen geschaffen, um wichtige Fertigungstechniken und tiefgreifendes Fachwissen an modernen Maschinen zu vermitteln. Je nach Fachrichtung der Ausbildung werden

Inhalte aus der Mechanik, der Elektrotechnik und der

Informatik auf praxisorientierte Art vermittelt.

