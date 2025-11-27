Ausbildung mit Zukunft: Spannende Einblicke in den vielfältigen Arbeitsalltag bei RVM

Die RVM Gruppe ist das Kompetenzzentrum für Industrieversicherungen innerhalb der MLP Gruppe. Mit rund 370 Mitarbeitenden zählt sie zu den größten technischen Industrieversicherungsmaklern Deutschlands. Dass Versicherungen langweilig sein sollen, widerlegt der Arbeitsalltag bei RVM eindrucksvoll. Auszubildende Jael, derzeit im zweiten Ausbildungsjahr zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen, gibt einen authentischen Einblick in das, was Interessierte in einer Ausbildung oder einem dualen Studium erwartet: »Es geht nicht nur um Versicherungen, es geht um Vertrauen. Diese Erfahrung prägt meinen Ausbildungsalltag. Kundinnen und Kunden suchen Menschen, die sich in Themen auskennen, die auf den ersten Blick kompliziert wirken. Dafür steht RVM: Das Unternehmen berät und unterstützt bei alltäglichen Versicherungsfragen ebenso wie bei komplexen Fällen.« In der Ausbildung erhalten die Nachwuchskräfte umfassendes Wissen über verschiedene Versicherungsarten. Theorie und Praxis wechseln sich ab und sorgen für eine abwechslungsreiche Lernumgebung. Durch den intensiven Kontakt mit Kundinnen und Kunden lässt sich das erlernte Wissen direkt anwenden, und es ergeben sich Einblicke in vielfältige Themenbereiche. Von Beginn an sind die Auszubildenden Teil eines Teams, das unterstützt, begleitet und Schritt für Schritt mehr Verantwortung überträgt, bis eigenständiges Arbeiten selbstverständlich wird – ein motivierendes Gefühl. Die Ausbildung bietet eine stabile, zukunftsorientierte Basis für das spätere Berufsleben. Was man dafür mitbringen sollte? Offenheit und die Bereitschaft, Neues kennenzulernen. Denn wer hinter die Fassade schaut, entdeckt einen Beruf voller Abwechslung und echter Geschichten. Klingt spannend? Dann lohnt sich jetzt eine Bewerbung bei RVM.

RVM Versicherungsmakler GmbH

Arbachtalstraße 22, 72800 Eningen, alle Infos & Karrierechancen: www.rvm.de/karriere