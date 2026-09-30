Ausbildung oder Studium bei der Landeshauptstadt Stuttgart

Eine abwechslungsreiche Ausbildung, die den persönlichen Interessen entspricht, dazu sehr gute Zukunftschancen und vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung – die Landeshauptstadt Stuttgart bietet dafür zahlreiche Perspektiven.

Als eine der größten Arbeitgeberinnen der Region bietet die Stadt Stuttgart über 40 verschiedene Ausbildungsberufe und duale Studiengänge mit attraktiver Vergütung, Arbeitsplatzsicherheit und vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten. Das Angebot umfasst die Ausbildungsbereiche »Verwaltung, Kultur und IT«, »Technik, Natur und Umwelt« sowie »Soziales, Kinder und Jugend« und »Gesundheit und Pflege«. Für alle Auszubildenden bietet die Stadt Stuttgart umfangreiche Vorteile an: Die vielfältige, abwechslungsreiche und interessante Ausbildungs- bzw. Studienzeit wird durch persönliche und fachliche Weiterentwicklung ergänzt. Dafür steht ein umfangreiches Seminarprogramm am städtischen BildungsCampus zur Verfügung. Hinzu kommen beste Zukunftsaussichten durch ausgezeichnete Übernahmechancen, Gemeinschaftsveranstaltungen wie »Move & Connect« oder gemeinsame Ausflüge sowie eine eigene Kommunikationsapp für alle Auszubildenden und Studierenden. Auch bei der Suche nach einer Unterkunft unterstützt die Stadt mit der Vermittlung von Azubi-WG-Zimmern. Tarifbeschäftigte profitieren zudem von der Stuttgart-Zulage.

Landeshauptstadt Stuttgart

Eberhardstr. 6, 70173 Stuttgart, ausbildung@stuttgart.de, www.stuttgart.de/ausbildung