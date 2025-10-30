Ausbildungsmesse »Der Marktplatz« in Rot am See, 26.11.25

Die Ausbildungsmesse »Der Marktplatz« findet am 26. November in Rot am See statt – Unternehmen suchen Nachwuchs, die veranstaltende Firma ­Kompetenz & Bildung, Kunert & Buckel schafft die Verbindung. Der Fachkräftemangel betrifft alle Branchen – Handwerk, Dienstleistung und Industrie gleichermaßen. Viele Betriebe aus der Region informieren über ihre Ausbildungsberufe und zeigen den möglichen Nachwuchskräften Ihre beruflichen Chancen und Perspektiven. Genau deshalb kommen sie jedes Jahr zur Ausbildungsmesse »Der Marktplatz« nach Rot am See. Am Mittwoch, 26. November, ab 18 Uhr im FORUM Rot am See treffen sie auf Schüler*innen, Eltern und Quereinsteiger.

Das Besondere an der Messe: keine langen Wege, keine überfüllten Hallen, sondern echte Gespräche auf Augenhöhe. »Viele Personalverantwortliche loben das Konzept der kompakten Messe mit authentischen Gesprächen«, erklärt Marcus Buckel, ­Geschäftsführer von Kompetenz & Bildung (K&B).

Circa 40 Betriebe aus Industrie, Handwerk und Dienstleistung präsentieren sich vor Ort – vom ­Familienbetrieb bis zum regionalen Marktführer. Die Bandbreite reicht von kaufmännischen und technischen bis zu sozialen Berufen. Viele Aussteller sind Stammgäste, weil sie über die Messe ­bereits neue Azubis gefunden haben. Seit 2011 organisiert K&B das Format und hat in dieser Zeit ein starkes Netzwerk zu Schulen, Betrieben, Ämtern und ­Sozialverbänden aufgebaut. Parallel bietet K&B ­eine Online-Plattform mit regionalen Ausbildungsangeboten, auf der sich Interessierte ganzjährig ­informieren können.

Doch Berufsorientierung ist nur ein Teil der Arbeit von K&B. Der andere Bereich ist die Sprachförderung. Denn wer in Deutschland arbeiten will, braucht Deutsch – und zwar mehr, als viele denken. Immer wieder zeigt sich, dass Teilnehmende ihre Sprachkenntnisse überschätzen. Sie starten motiviert, merken aber schnell, wie anspruchsvoll Grammatik, Hörverstehen und Ausdruck wirklich sind. »Ein Kurs allein reicht nur selten«, sagt Buckel. »Ohne Übung und Mitarbeit zu Hause bleibt der Fortschritt aus.« Viele unterschätzen den Arbeitsaufwand: Hausaufgaben, Wiederholungen und ­Eigenarbeit ist entscheidend für den Lernerfolg. Seit der Abschaffung von Wiederholungsmöglichkeiten in Integrationskursen kann Versäumtes nicht mehr nachgeholt werden – aktive Mitarbeit ist also wichtiger denn je. Wer sein Unterrichtskontingent nur »absitzt«, erreicht selten das gewünschte Sprachniveau.

Besondere Aufmerksamkeit brauchen aber auch Lernende mit geringer Alphabetisierung. Manche müssen nicht nur Deutsch, sondern auch das lateinische Schreiben erst erlernen. Dazu bietet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) neben dem allgemeinen Integrationskurs mit 600 Unterrichtseinheiten (UE) spezielle Kursformen an, wie den Integrationskurs für Zweitschriftlernende mit 900 UE, den Integrationskurs mit Alphabetisierung mit 1.200 UE und seit diesem Jahr den Integrationskurs für Geringliteralisierte mit ebenfalls 1.200 UE, um eine gezielte Förderung zu gewährleisten.

K&B bietet mit den erfahrenen Lehrkräften ­angepasste Lernmethoden an, um Teilnehmende effektiver zu fördern. »Manche brauchen einfach ein anderes Tempo«, erklärt Buckel. »Deshalb ist es wichtig, dass man verschiedene Kursformen ­anbieten kann.« Dazu zählt auch das individuelle Online-Schulungskonzept für Privatpersonen oder Mitarbeiter von Firmen, die aufgrund ihrer Arbeitszeiten keinen regulären Sprachkurs besuchen ­können.

Ein voller Erfolg ist auch die Kinderbeaufsichtigung während der Sprachkurse – ein Projekt in Kooperation mit der Stadt Schwäbisch Hall. ­Immer mehr Mütter nehmen dieses Angebot an, weil sie so endlich am Unterricht teilnehmen ­können. »Viele hatten lange Zeit keine Chance, einen Kurs zu besuchen«, sagt Buckel. »Jetzt können sie lernen, während ihre Kinder nebenan gut betreut sind – das bietet Chancen und Möglichkeiten für die ­Zukunft.«

Viele Absolventinnen und Absolventen der K&B-Sprachkurse wechseln später in Ausbildung oder Beruf. Damit schließt sich der Kreis: Sprache wird zur Brücke in die Arbeitswelt. K&B begleitet diesen Weg mit Sprachkursen, Berufsorientierung und enger Zusammenarbeit mit den Betrieben.

Ausbildungsmesse »Der Marktplatz«, Mi. 26. November, ab 18 Uhr, FORUM, Rot am See, kompetenzundbildung.de