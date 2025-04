Ausbildungsvielfalt beim Global Player Würth Elektronik

Für kluge Köpfe ist ein Karrierestart bei Würth Elektronik der ideale Einstieg in ein erfolgreiches Berufsleben. Die überaus erfolgreiche Servicestrategie wird ergänzt durch eine Unternehmenskultur, die Mitarbeitende als zentralen Erfolgsfaktor betrachtet und individuell fördert.

Ein weltweit tätiger Konzern, der in seinem Kern doch ein Familienunternehmen geblieben ist: Bei Würth Elektronik steht der Mensch als Individuum im Mittelpunkt. Mehr als 30 verschiedene Ausbildungsberufe und Studiengänge hat die Unternehmensgruppe, die elektronische Komponenten produziert und vertreibt, zu bieten – da ist für jeden Lebensentwurf und jedes Talent etwas dabei. Hier kann man kaufmännische Ausbildungsberufe erlernen, oder in Technik und IT durchstarten. Waren es 2001 noch zwei Auszubildende, sind es nun jährlich etwa 45 Newcomer, die ihre Karriere bei Würth Elektronik beginnen. Wer sich hier für den Start ins Berufsleben entscheidet, erhält individuelle Betreuung und kann das Unternehmen bei der Mitarbeit in vielen verschiedenen Abteilungen ganz genau kennenlernen. Die speziell geschulten Tutoren pflegen einen sehr familiären Umgang. Getreu der Würth Elektronik Vision »Creating Together« arbeitet man im Team, auf Augenhöhe. Young Talents bekommen früh Verantwortung für eigene Projekte. Sie können sich in verschiedenen Projektgruppen engagieren und auch das soziale Engagement kommt nicht zu kurz. Das Unternehmen legt zudem Wert auf berufliche Auslandsaufenthalte, unabhängig vom Ausbildungsberuf oder Studiengang. Schon als Einsteiger in einem Ausbildungsberuf verdient man bei Würth Elektronik rund 1.300 Euro im Monat. Alle Young Talents profitieren zudem von verschiedenen Benefits, zum Beispiel von hochmodernen New-Work-Arbeitsplätzen, eigenen Laptops, Mobile Office oder Vergünstigungen im Fitnessstudio. Zudem stehen den Young Talents alle Berufswege offen. Wer sich beispielsweise nach einer Berufsausbildung noch weiterentwickeln will, kann danach bei Würth Elektronik ein Studium beginnen. Und nach ihrem Abschluss haben sie beste Chancen, von dem expandierenden Unternehmen ein Übernahmeangebot zu erhalten. Dieses Angebot nehmen die meisten gerne an – denn bei Würth Elektronik herrscht ein ganz besonderer Spirit: Gegenseitige Wertschätzung und flache Hierarchien prägen den Führungsstil und den Arbeitsalltag.

