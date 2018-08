Ausgezeichnete Weiterbildung

× Erweitern Foto: carriere & more Ludwig-Erhard-Preis carriere & more Das Unternehmerpaar Jochen Stargardt (links) und Simone Stargardt (vierte von links), Inhaber der privaten Akademie carriere & more Südwest, freuen sich mit ihrem Team über den Ludwig-Erhard-Preis in Silber.

Der Große Preis des Mittelstandes wird jährlich von der Leipziger Oskar-Patzelt-Stiftung verliehen. Mit dem Ludwig-Erhard-Preis werden Unternehmen oder Institutionen ausgezeichnet, die sich um »Excellence made in Germany« verdient gemacht haben. Die private Akademie carriere & more Südwest, die ihre Teilnehmer auf die Fachwirt und Betriebswirt IHK Prüfungen vorbereitet, erhielt von beiden Organisationen eine Auszeichnung.

× Erweitern Foto: carriere & more Großer Preis des Mittelstandes carriere & more

»Zwei Auszeichnungen in einem Monat! Das zeigt deutlich, dass andere sehen, was wir leisten«, freut sich Simone Stargardt, Inhaberin der carriere & more private Akademie Südwest GmbH. Die Geschäftsführerin erhielt am 20. Juni in Ludwigsburg bei einem Empfang der Leipziger Oskar-Patzelt-Stiftung zum »Großen Preis des Mittelstandes« eine Urkunde zum Erreichen der Juryliste. Am Wochenende davor fand in Berlin die Preisverleihung zum Ludwig-Erhard-Preis statt: Als beste Kleinstorganisation konnte sich carriere & more Südwest hier die Silber-Platzierung sichern.

Stargardts private Akademie mit Standorten in Fellbach, Mannheim und Würzburg bietet Weiterbildungslehrgänge an, die mit einem IHK-Abschluss enden. Dabei steht die »Freude am Lernen« im Mittelpunkt: »Ziel ist es, die Teilnehmer in möglichst kurzer Zeit und in einer angenehmen Lernatmosphäre zum angestrebten Prüfungserfolg zu führen«, erklärt die Inhaberin. So schaffen es die angehenden Fachwirte und Betriebswirte innerhalb von ca. einem halben Jahr sich nebenberuflich auf die IHK Abschlussprüfungen vorzubereiten.

»Wir sind stolz auf die beiden Preise. Aber am meisten freuen wir uns über unsere erfolgreichen Fachwirte IHK und Betriebswirte IHK, die regelmäßig in den IHK Prüfungen Spitzenleistungen erzielen. Die überdurchschnittlichen Ergebnisse und die hohen Kundenzufriedenheitswerte haben die beiden Auszeichnungen für die Akademie ermöglicht«, so Stargardt.