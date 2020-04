Auszubildende für eine Praxisintegrierte Ausbildung in Stuttgart gesucht!

Bereits seit 2012 ist die Praxisintegrierte Ausbildung ein Erfolgsmodell. In drei Ausbildungsjahren werden dabei Schule und Praxis verzahnt. Die Auszubildenden sind bereits vom ersten Tag an in den Einrichtungen. Zudem bekommen die angehenden Erzieher/-innen (m/w/d) bei der PiA je nach Ausbildungsjahr zwischen 1.140 und 1.300 Euro Vergütung. Um Interessierten einen schnellen und einfachen Zugang zu Informationen über diese Ausbildungsform zu ermöglichen, hat das Jugendamt der Stadt Stuttgart gemeinsam mit den freien Trägern von Kindertagesstätten eine zentrale Website für den Raum Stuttgart entwickelt. Die Homepage ist unter www.stuttgart-pia.de abrufbar. Neben relevanten Informationen zur Ausbildung erhalten Interessenten/-innen (m/w/d) eine Übersicht über die Träger und Fachschulen in Stuttgart. Für vertiefende Informationen über die individuellen Schwerpunkte der Träger wird dann direkt auf die entsprechende Website der Träger verlinkt. Ein Ampelsystem gibt einen Überblick, bei welchen Trägern noch freie Praxisstellen zur Verfügung stehen bzw. bei welchen Fachschulen noch freie Schulplätze offen sind und wie die Bewerbung erfolgen kann. Wer nach einem abwechslungsreichen, kreativen und sinnstiftenden Beruf sucht, kann mit der Praxisintegrierten Ausbildung die Erzieherteams in Stuttgart verstärken.

PiA in Stuttgart

