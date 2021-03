AWO Neckar-Odenwald: Echte Likes erleben

Seit 25 Jahren bildet die AWO Neckar-Odenwald kontinuierlich junge Menschen in der Pflege aus. Die Auszubildenden werden Experten in der Pflege werden. Die AWO vermittelt fachliches Know-how und die Wertschätzung im Umgang mit ihren Bewohner*innen. Diese werden in allen Lebenslagen unterstützt – dafür gibt es echte Likes!

Die 3-jähige Ausbildung in den AWO Wohn- und Pflegezentren in Osterburken und Walldürn, sowie der AWO Hausgemeinschaft Elztal-Dallau startet im September 2021. Während der Ausbildung sammeln Auszubildende wertvolle Erfahrungen.

Wer Freude am Umgang mit älteren Menschen hat und sich vorstellen kann, für sie da zu sein und sich darüber hinaus einen Beruf mit zahlreichen Karrierechancen wünscht, den will die AWO gerne kennenlernen.

Wer sich jetzt bewirbt, hat die Chance, Teil der AWO-Familie mit über 230.000 Mitarbeiter*innen bundesweit zu werden.

AWO Neckar-Odenwald

Kapellenstraße 2 · 74706 Osterburken

Tel. 06291-642542 · www.awo-now.de