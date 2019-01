AWO 100 Erfahrung für die Zukunft

× Erweitern Foto: AWO AWO

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) wurde 1919 gegründet und zählt mit ihren 100 Jahren zu den großen Wohlfahrtsverbänden in Deutschland. In ihren sozialen Einrichtungen ist sie auch ein attraktiver Arbeitergeber und Ausbilder – mit über 220.000 hauptamtlichen Mitarbeitern. Auch in Württemberg ist sie auf fast allen Feldern der sozialen Arbeit präsent – von der Kindertagesstätte bis zum Pflegeheim.

Ihr Jubiläumsjahr möchte die AWO mit einer dichten Folge von Aktionen feiern – auch im Kreis Heilbronn: Unter dem Motto »Wir pflanzen und pflegen!« dreht sich dabei alles um alte Pflanzensorten: In einer begleitenden Broschüre werden einige davon vorgestellt – samt Pflanztipps, Erinnerungen unserer Senioren und passenden Samentütchen.

Zur Freude von AWO-Biene Berta ist auch die rote Sonnenblume dabei – eine rare alte Sorte mit viel Nektar, die rund um das AWO Pflegeheim am Leinbach in Leingarten angepflanzt wird. Interessierte können sie gerne besichtigen – und erhalten zudem (solange der Vorrat reicht) die Broschüre samt Pflanzensamen.

Das Team im Pflegeheim freut sich über Interesse an den alten Pflanzensorten – und auch an den sonstigen AWO-Angeboten. Fleißige Bienen zur Unterstützung in der Pflege – sei es als Azubi oder als Pflegekraft - sind dort ebenfalls immer herzlich willkommen.

Mehr infos unter: www.awo-stellenangebote.de