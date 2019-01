Bausch-Ströbel in Ilshofen - Ein hochattraktiver Arbeitgeber

»Bausch+Ströbel ist ein hochattraktiver Arbeitgeber in der Region«, davon ist Personalleiterin Kerstin Blum überzeugt. Ein Grund: »Wenn man sich die Welt um uns herum so anschaut, ist es schwer zu glauben, dass es noch Unternehmen wie Bausch+Ströbel gibt, die ein so stabiles und sicheres Umfeld bieten«, erläutert Blum. Auch deshalb beginnen jährlich gut 40 junge Leute eine Ausbildung oder ein Studium beim Spezialmaschinenhersteller in Ilshofen.

Ein weiterer Grund: Hier wird sehr großen Wert auf eine ausgezeichnete und umfangreiche Ausbildung gelegt. Nicht umsonst stellte der Spezialmaschinenhersteller seit 2010 bundesweit bereits zwei Mal den besten Industriemechaniker-Azubi sowie drei Landesbeste in Baden-Württemberg. Folgerichtig wurde Bausch+Ströbel 2018 von Focus Money als einer von Deutschlands besten Ausbildungsbetrieben gelistet. Das Spektrum der bei Bausch+Ströbel angebotenen Ausbildungsberufe ist breit gefächert: Es reicht vom Industriemechaniker, über den Elektroniker für Automatisierungstechnik, Mechatroniker, Technische Produktdesigner bis hin zu den Industriekaufleuten. Darüber hinaus ist auch ein Studium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mosbach und Bad Mergentheim in verschiedensten Fachrichtungen möglich. Dabei sind gute Karrierechancen mit eigenverantwortlichen Aufgaben in einer stetig wachsenden Branche Bausch+Ströbel ein zentrales Anliegen. Als international tätiges Unternehmen bieten sich außerdem Möglichkeiten für Auslandseinsätze.

Übrigens: Etwa die Hälfte der über 1.400 Mitarbeiter/innen in Ilshofen hat bereits bei Bausch+Ströbel mit einer Ausbildung oder einem Studium begonnen. Insgesamt bildete das Unternehmen in den vergangenen gut fünf Jahrzehnten an die 1.100 junge Menschen aus.

BAUSCH+STRÖBEL

Parkstraße 1, 74530 Ilshofen

Fon: 07904-7010, www.bausch-stroebel.com