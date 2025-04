Bausch+Ströbel Stabiles und sicheres Umfeld

»Bausch+Ströbel ist ein hochattraktiver Arbeitgeber in der Region!« Davon ist Personalleiterin K. Blum überzeugt. Ein Grund: Der Spezialmaschinenhersteller für die Pharma-­industrie befindet sich auch aktuell weiterhin auf einem gesunden Wachstuskurs.

Auch deshalb beginnen jährlich rund 60 junge Leute eine Ausbildung oder ein Studium beim Spezialmaschinenhersteller in Ilshofen. Denn sie wissen: hier wird sehr großer Wert auf eine ausgezeichnete und umfangreiche Ausbildung gelegt.

Kein Wunder also, dass Bausch+Ströbel seit 2010 ­bundesweit bereits zwei Mal den besten Industriemechaniker-Azubi sowie vier Landesbeste in Baden-­Württemberg hervorbrachte. Folgerichtig wurde Bausch+Ströbel von Focus Money als einer von Deutschlands besten Ausbildungsbetrieben gelistet.

»Wir investieren weiter aktiv in die Zukunft unseres Unternehmens. Schon jetzt ist klar: Auch im nächsten Jahr wollen wir das derzeitige Niveau mit rund 60 ­Azubis beibehalten«, erläutert Kathrin Kranz, Leiterin Ausbildung & Hochschulen.

Außerdem bietet das neue und hochmoderne Ausbildungszentrum den Auszubildenden ideale Rahmenbedingungen. Dabei ist das Spektrum der angebotenen Ausbildungsberufe breit gefächert: Es reicht vom ­Industriemechaniker, über den Elektroniker für Automatisierungstechnik, Mechatroniker, Fachinformatiker, Technische Produktdesigner, Industriekaufleute, bis hin zur Fachkraft für Lagerlogistik. Darüber hinaus ist auch ein Studium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mosbach und Bad Mergentheim in verschiedensten Fachrichtungen möglich.

Dabei sind gute Karrierechancen mit eigenverantwortlichen Aufgaben in einer stetig wachsenden Branche Bausch+Ströbel ein zentrales Anliegen. Als international tätiges Unternehmen bieten sich außerdem Möglichkeiten für Auslandseinsätze.

