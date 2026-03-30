Bernd-Blindow-Schulen ­Aalen erweitern Angebot

Seit 2009 bilden die Bernd-Blindow-Schulen Aalen hauptsächlich in Gesundheitsberufen, aber auch in Grafikdesign aus. Im Herbst 2026 bekommt der Standort mit den zweijährigen Ausbildungen in Biologie (Biologisch-technische Assistenz BTA i.V.) und Technische Kommunikationsassistenz (i.V.) Zuwachs.

Eine persönliche Lernatmosphäre und praxisnaher Unterricht kennzeichnen die Blindow-Schulen. Das Tolle: Der ausbildungsbegleitende Erwerb der Fachhochschulreife oder sogar ein Fernstudium an der DIPLOMA Hochschule sind - je nach Fachbereich – möglich. Interessierte mit einem mittleren Bildungsabschluss können zwischen den Gesundheitsberufen Physiotherapie, Ergotherapie und Pharmazie (Pharmazeutisch-technische Assistenz PTA) wählen. Wer sich für Biologie begeistert, ist in der zweijährigen BTA-Ausbildung richtig aufgehoben. Kreative Persönlichkeiten können zwischen Grafikdesign und Technische Kommunikationsassistenz wählen. In der technischen Kommunikationsassistenz lernen die Schüler:innen, Medien mit technischen Inhalten wie Bedienungsanleitungen zu erstellen. Anmeldungen sind jederzeit möglich.

Bewerber:innen mit Abitur, Fachhochschulreife oder einer gleichwertigen Qualifikation können neben manchen Ausbildungen ein Fernstudium an der DIPLOMA Hochschule aufnehmen.

Bernd-Blindow-Schulen Aalen

Heinrich-Rieger-Straße 22/1, 73430 Aalen

Tel. 07361-5248860, www.blindow.de