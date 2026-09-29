Bernd-Blindow-Schulen ­Aalen erweitern Angebot

Seit 2009 stehen die Bernd-Blindow-Schulen Aalen für praxisnahe Ausbildungen im Gesundheitsbereich. Vor kurzem hat der Standort sein Angebot erweitert. Neu hinzu kamen eine zweijährige Ausbildung in Biologie (Biologisch-technische Assistenz/BTA) sowie ein weiteres Angebot in Gestaltung: Technische Kommunikationsassistenz (TKA).

Damit wächst die Vielfalt der beruflichen Möglichkeiten – bei gleichbleibend guten Rahmenbedingungen. Die Blindow-Schulen setzen auf eine persönliche Lernatmosphäre, eine individuelle Betreuung und einen hohen Praxisbezug. Ein besonderer Vorteil: Je nach Fachbereich können Schüler:innen zusätzlich die Fachhochschulreife erwerben oder ein ausbildungsbegleitendes Studium an der DIPLOMA Hochschule absolvieren. Interessierte mit mittlerem Bildungsabschluss haben die Wahl zwischen den Therapieberufen Physiotherapie und Ergotherapie. In der Apotheke beraten PTAs nicht nur zu Gesundheitsthemen, sondern stellen selbst auch Arzneien her. Wer sich für Naturwissenschaften begeistert, findet in der zweijährigen BTA-Ausbildung eine passende Perspektive. Kreative Köpfe können sich für Grafikdesign oder Technische Kommunikationsassistenz entscheiden. In der neuen Ausbildung TKA lernen die Schüler:innen, Medien mit technischen Inhalten zu gestalten, zum Beispiel Bedienungsanleitungen.

Bernd-Blindow-Schulen Aalen

Heinrich-Rieger-Straße 22/1, 73430 Aalen

Tel. 07361-5248860, www.blindow.de