Bernd Blindow Schulen feiern Jubiläum mit allem was dazugehört

× Erweitern 10 Jahre Bernd-Blindow-Schulen (v.li.) Bürgermeister Diepgen, der eine Rede gehalten hat, Herr Malisius, Schulleiter Physiotherapie Bückeburg, Romy Benz, stellv. Fachbereichsleitung Physiotherapie Heilbronn, Stefanie Hagyo, Fachbereichsleitung Ergotherapie HN, Falko Dittmann, Fachbereichsleitung Logopädie HN, Herr Hinderer, Landratsabgeordneter, Silke Dittmar, Schulleitung PTA HN, Herr Prof. Dr. Andreas Blindow, Geschäftsführer Bernd Blindow Gruppe

Mit ihrem breiten Angebot an Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten für Gesundheitsfachberufe sowie hochqualifiziertem Ausbildungspersonal, bestehend aus Ärzten, Apotheker/innen, pharmazeutisch-technischen Angestellten und Therapeuten, haben sich die Bernd Blindow Schulen in Heilbronn auf diesem Gebiet ein hervorragendes Renommée erarbeitet – und dies seit nunmehr zehn Jahren. Am vergangenen Samstag, den 13. Oktober, wurde dies gebührend mit einem Tag der offenen Tür in Heilbronn gefeiert.

Zum einen wurde die Schule auch an diesem Tag des Feierns ihrem Auftrag der Gesundheits-Bildung und -Beratung gerecht, indem sie hochinteressante Vorträge aus allen Fachbereichen bot. So konnten die Besucher beispielsweise den Vorträgen „tiergestützte Therapie“ aus dem Bereich der Ergotherapie, „meine Sprache habe ich aus dem Fernsehen“ aus der Logopädie, „Physiotherapeuten im Profisport - Überblick und Erfahrungsbericht“ sowie „Faszien verstehen“ aus dem Fachbereich Physiotherapie beiwohnen.

Damit die Gäste einen Blick hinter die Kulissen der Schule werfen konnten, waren alle Räumlichkeiten geöffnet. Dabei zeigten sie reges Interesse an den verschiedenen Mitmach-Angeboten in allen Bereichen, wie unter anderem dem Workshop zum interdisziplinären Einsatz des Novafongerätes in der Ergotherapie und Logopädie oder konnten sich im Bereich der Physiotherapie professionell massieren lassen.

Wie es sich für Feierlichkeiten gehört, gab es in der Aula auch musikalische Unterhaltung und wichtige Gäste aus der Branche, dem Hause der Bernd Blindow Schulen und der Politik. Unter anderem hielten Bürgermeister Diepgen sowie Prof. Dr. Andreas Blindow, Geschäftsführer der Blindow Gruppe, Reden zum zehnjährigen Jubiläum.

× Erweitern 10 Jahre Bernd-Blindow-Schulen Ansprache von Prof. Blindow

Für Ausbildungs- und Studieninteressierte lohnte sich der Besuch der Bernd Blindow Schulen an diesem Tag auch aus anderer Hinsicht: Wer sich an diesem Tag für eine Ausbildung verbindlich anmeldete, sparte eine, nach Teilnahmebedingungen eventuell anfallende, Anmeldegebühr.