Bernd-Blindow-Schulen gibt es bundesweit. Seit über 40 Jahren bieten sie schulische Berufs- und Weiterbildungen in diversen Berufszweigen an. Am Standort Heilbronn hat man sich besonders auf die Ausbildung zum Physiotherapeuten fokussiert. Die Ausbildung dauert drei Jahre und schließt an der Berufsfachschule mit dem Titel Staatlich geprüfter Physiotherapeut ab. Schüler erwerben Kenntnisse der menschlichen Anatomie, Physiologie, in der Krankheitslehre sowie in den Bereichen Pädagogik, Soziologie und Psychologie. Voraussetzung ist die Fachhochschulreife. Einsatzorte sind z.B. Rehakliniken, Altenheime oder Wellnesseinrichtungen. Ab dem 3. Ausbildungssemester kann der fünfsemestrige Bachelor-Studiengang Medizinalfachberufe (B.A.) an der DIPLOMA Hochschule absolviert werden. Alle Ausbildungslehrgänge beginnen jeweils im September, die Ausbildung Physiotherapie außerdem auch im Februar.

Bernd-Blindow-Schulen Heilbronn/DI PLOMA Hochschule

Allee 6, 74072 Heilbronn, Fon: 07131-649849-0

www.blindow.de