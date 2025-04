Berufliche fortbildung als chance Alles ist möglich

Wie kann man seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen? Womit kann man seine Qualifikation im Berufsleben stärken?

Über 1.500 Weiterbildungsanbieter in Baden-Württemberg haben sich zu 31 Netzwerken für berufliche Fortbildung in Form einer Qualitätsgemeinschaft zusammengeschlossen und bieten ein umfassendes und zeitgemäßes Weiterbildungsprogramm. Unter anderem in den Regionen Stuttgart, Ludwigsburg, Rems-Murr, Esslingen, Göppingen, Heilbronn, Hohen-lohe, Main-Tauber-Kreis, Schwäbisch Hall, Reutlingen, Tübingen und Zollernalb schaffen die Netzwerke Transparenz in der regionalen Angebotsvielfalt.

Diese reichen von klassischen Lernformen vor Ort bis hin zu virtuellen Klassenzimmern, von Teilzeit- zu Vollzeit-formen, zugeschnitten auf die persönliche und berufliche Lebenssituation. Damit hat man beste Chancen, für sich genau das Passende zu finden. Die Regionalbüros der Netzwerke für berufliche Fort-bildung mit Sitz in Stuttgart, Esslingen, Heilbronn, Aalen, Ludwigsburg und Reutlingen bieten eine neu-trale und kostenfreie berufliche Lotsenberatung an.

Netzwerk für berufliche Fortbildung

Alle Infos und Kurse auf www.fortbildung-bw.de und

Weiterbildungsberatung auf www.regionalbuero-bw.de