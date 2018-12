Berufsbegleitendes Studium

× Erweitern HILL Heilbronn

Im März 2019 starten zwei neue berufsbegleitende Studiengänge an der Hochschule Heilbronn. Der Studiengang Bachelor Betriebswirtschaft richtet sich an alle, die betriebswirtschaftliche Kenntnisse auf akademischem Niveau erwerben wollen. Studiert werden kann auch ohne Abitur, mit drei Jahren Berufserfahrung und Eignungsprüfung. Für IHK-Betriebswirtinnen und Betriebswirte ist eine Verkürzung des Studiums möglich. Der berufsbegleitende MBA Wirtschaftsinformatik – Digitale Transformation bildet die Studierenden darin aus, die Herausforderungen der digitalen Transformation auf unternehmerischer und IT-technologischer Ebene zu erkennen, zu gestalten und umzusetzen. Bewerbungsschluss für beide Studiengänge ist der 15. Januar 2019. Alle berufsbegleitenden Studiengänge an der Hochschule Heilbronn werden beim nächsten Infoabend am 8. Januar 2019 um 18.30 Uhr auf dem Bildungscampus vorgestellt.

Hochschule Heilbronn/HILL , Max-Planck-Str. 39, 74081 Heilbronn,

Fon: 07131-5040, www.berufsbegleitend-studieren.hn