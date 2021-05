Neue Technologien, der digitale Wandel und der Trend zur Globalisierung verändern die Berufswelt und damit auch die Tätigkeitsfelder und Anforderungen an Beschäftigte. Berufliche Perspektiven müssen häufig neu definiert werden. Dabei spielen die persönliche Standortbestimmung und mögliche Weiterentwicklungen eine zentrale Rolle. Unterstützung bei diesem Prozess erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nun durch die Berufsberatung im Erwerbsleben, ein Angebot der Agenturen für Arbeit in der Metropolregion Stuttgart, das Anfang des Jahres ins Leben gerufen wurde. Aber auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber profitieren von dem Angebot.

Der Beratungsbedarf zum Thema berufliche Orientierung wächst. Das merken auch die Beraterinnen und Berater in dem neuen Team „Berufsberatung im Erwerbsleben“ (BBiE), deren neues Angebot von den Kunden sehr gut angenommen wird – sowohl arbeitnehmer- als auch arbeitgeberseitig. „Auch im Erwerbsleben kann es vielfältige Gründe geben, neue Wege einzuschlagen“, sagt Torsten Koritke, Berufsberater der Agentur für Arbeit Stuttgart. „Themen wie Strukturwandel und Digitalisierung führen zu Umbrüchen in der Erwerbsbiographie. Lebenslanges Lernen gewinnt an Bedeutung.“ „Genau hier setzen wir mit unserem Beratungsangebot an“, ergänzt Sarah Schnieder, Berufsberaterin aus der Agentur für Arbeit Waiblingen. „Wir orientieren uns an den individuellen Bedürfnissen und Fragestellungen, dabei sind wir unabhängig und neutral. Eine gezielte Investition in die eigene berufliche Zukunft lohnt sich immer.“

Berufliche Orientierung und Weiterentwicklung begleitet die Menschen also mehr denn je ein gesamtes Erwerbsleben lang. Die Agentur für Arbeit Stuttgart unterstützt im Verbund, zusammen mit den Agenturen für Arbeit Göppingen, Ludwigsburg, Reutlingen und Waiblingen, bei diesem Prozess. „Wir sprechen dabei vorrangig Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an, die sich aus verschiedensten Gründen neu auf dem Arbeitsmarkt orientieren möchten“, erläutert Irene Steinhilb, Teamleiterin in der BBiE in Stuttgart. „Wir unterstützen Menschen dabei, selbständig einen tragfähigen Plan für ihre berufliche Zukunft und Weiterentwicklung zu gestalten.“ Dabei soll frühzeitig zu Bildungswegen und deren Fördermöglichkeiten beraten werden, noch bevor aus einem Umbruch ein Bruch in der Erwerbsbiografie wird. Bei der weit gefächerten Bandbreite an Angeboten die Orientierung zu behalten und eine fundierte berufliche Entscheidung zu treffen, ist dabei alles andere als einfach. Die Berater haben insbesondere den regionalen Arbeitsmarkt im Blick und beziehen lokale Netzwerkpartner, beispielsweise Kammern, Gewerkschaften und Verbände, mit ein.

Alle Interessierten können sich persönlich, telefonisch oder per Videokommunikation beraten lassen. Um sich flexibel auf die Bedarfe der Kunden einzustellen, werden Termine auch zu Randzeiten und außerhalb der Agentur, beispielsweise bei Arbeitgebern oder anderen öffentlichen Orten angeboten. Kontakt: BBiE-Hotline 0711 920 2000 oder rund um die Uhr: Ludwigsburg.Berufsberatung-im-Erwerbsleben@arbeitsagentur.de Weitere Informationen gibt es unter https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/ludwigsburg/berufsberatung-im-erwerbsleben.