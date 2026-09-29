Berufsfachschule für Pflege: Pflege für jedes Alter

Engagierte Pflegekräfte sind eine wichtige gesellschaftliche Stütze. Eine Ausbildung in diesem Berufsfeld ist auch für den persönlichen Berufsweg eine gute Wahl. Denn ob als Fach- oder als Führungskraft: Die Karrierechancen sind vielversprechend, der Einstieg in Kranken-, Kinder- oder Altenpflege möglich, denn für jedes Alter wird Pflege gebraucht. Die Berufsfachschule für Pflege der Johannes-Diakonie bietet dazu die richtige Ausbildung. Start ist jeweils im September. Die Berufsfachschule mit Sitz in Mosbach arbeitet in jedem Fachgebiet mit erfahrenen Dozenten zusammen und vermittelt nicht nur die nötige Theorie, sondern bei Bedarf auch Praxisplätze. Die Berufsfachschule gehört zur Bildungs-Akademie der Johannes-Diakonie.

Berufsfachschule für Pflege

Kontakt: Renate Lackner, Tel. 06261-925712

www.pflegeschule-mosbach.de