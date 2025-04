Berufsinfotag im Gewerbepark Hohenlohe Wolff & Müller

Am 23. Februar fand im Gewerbepark ­Hohenlohe wieder der jährliche Berufsinformationstag statt. Die im Gewerbepark ansässigen und auch einige auswärtige Unternehmen nahmen daran teil und stellten sich interessierten Schülern und Schülerinnen und auch deren Eltern vor.

Die Firma Wolff & Müller nahm gemeinschaftlich mit den Niederlassungen Tief- und Straßenbau und Hoch- und Industriebau am ­Berufsinfotag teil. Auf dem Gelände der Niederlassungen wurden verschiedene Attraktionen aufgebaut, von reinen Infoständen, über die ersten Erfahrungen im Baggerfahren im Rahmen eines Gewinnspiels bis hin zu einer Demobaustelle. Dieses Angebot wurde von den Besuchern interessiert erkundet und viele Fragen konnten gestellt und beantwortet werden.

Auch am Infostand konnten in ­einer offenen und entspannten Atmosphäre großartige und vielversprechende Gespräche geführt werden. Die Chance, einmal auf einem Bagger zu sitzen und diesen bedienen zu dürfen, wurde mit großer Freude bei Groß und Klein wahrgenommen. Es galt, sein Geschick und Feingefühl bei ­einer spielerischen Aufgabe unter Beweis zu stellen. Auch Radlader, Walze und weitere Bagger konnten ­begutachtet werden.

Am Stand der Vermessungstechnik durften sich die ­interessierten Schüler und Schülerinnen an den verschiedenen Geräten ausprobieren und erhielten spannende Einblicke in den Beruf des/der Vermessungstechniker/in. Aus den unterschiedlichen, bei Wolff & Müller zur Ausbildung angebotenen Berufen waren Mitarbeiter vor Ort, was die Gespräche mit den Interessenten noch näher in die Welt der Baustellen brachte. Wer Lust hat, Infos und Eindrücke auf einer Baustelle zu sammeln, kann sich gerne für ein Praktikum bei Wolff & Müller melden.

