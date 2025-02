Berufsinfotag im Gewerbepark Hohenlohe am 23.2.

Am 23. Februar 2025 öffnet der Gewerbepark Hohenlohe in Waldenburg von 9 bis 13 Uhr seine Türen für alle, die ihre berufliche Zukunft aktiv gestalten möchten. Der Berufsinfotag bietet eine einmalige Gelegenheit, direkt in die Welt der teilnehmenden Unternehmen und Bildungseinrichtungen einzutauchen. »23. Februar... war da nicht noch etwas?« Bei der Planung der Messe, war leider noch nicht klar, dass diese nun auf den Termin der Bundestagswahl fällt. Die Unternehmen hoffen dennoch, ihre Besucherinnen und Besucher vor dem Weg ins Wahllokal begrüßen zu dürfen.

Ein Konzept mit Mehrwert: Anders als bei herkömmlichen Berufsmessen, die oft in großen Hallen stattfinden, haben Interessierte die Möglichkeit, die Firmen vor Ort zu erleben: in den Produktionshallen, in den Büros und im direkten Austausch mit den Mitarbeitenden. Dieser unmittelbare Zugang ermöglicht nicht nur spannende Einblicke, sondern auch wertvolle Gespräche – von potenziellen Kolleginnen und Kollegen bis hin zu Personalverantwortlichen.

Diese Unternehmen sind dabei: Zu den teilnehmenden Firmen und Einrichtungen gehören: ATC, Deutsche Rentenversicherung, GEMÜ, Landratsamt, Kratschmayer, Stadt Künzelsau, Lidl, Reca, Spedition Rüdinger, Sparkasse, R. STAHL, Stahl Cranesystems, SWG, Wolff & Müller, Würth Elektronik, Würth IT, Ziehl-Abegg, die Hochschule Heilbronn, die DHBW sowie die gewerblichen Schulen Öhringen und Künzelsau. Die Bandbreite reicht von ­Industrie und Handwerk über Logistik bis hin zu ­Bildung und Verwaltung – ein breites Spektrum an Möglichkeiten für verschiedenste Interessen und Talente.

Warum teilnehmen? Der Berufsinfotag bietet Orientierung und Inspiration rund um Ausbildungsplätze und duale Studienmöglichkeiten. Interessierte können hier Antworten auf ihre Fragen finden und sich über konkrete Angebote informieren. Darüber hinaus ist der direkte Kontakt zu den Unternehmen eine hervorragende Chance, sich persönlich vorzustellen und erste Eindrücke zu hinterlassen. Der Berufsinfotag bietet die ideale Gelegenheit, um die Arbeitswelt der Region kennenzulernen und die Weichen für die berufliche Zukunft zu stellen.