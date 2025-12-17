Berufsinfotag in Künzelsau – die beruflichen Schulen laden ein

»Schulabschluss – und dann?!?« Die Antwort auf diese wichtige Frage gibt es beim Berufsinfotag am Samstag, 20. Juni 2026 von 9 bis 14 Uhr auf dem Schulgelände der beruflichen Schulen in ­Künzelsau. Bereits zum 18. Mal organisiert das Berufsschulzentrum Künzelsau den Berufsinfotag, um Jugendliche, die einen Ausbildungsplatz suchen und ­Unternehmen, die Auszubildende suchen, zusammenzubringen.

Weit über 100 Ausbildungsbetriebe und Institutionen der Hohenloher Wirtschaftsregion und des Landkreises Schwäbisch Hall präsentieren ihre ­Unternehmen und stellen interessante und auch teilweise neue Berufsbilder vor, die sie ausbilden. Ausbildungsplatzsuchende können sich direkt an den Messeständen informieren und ihre Fragen auf Augenhöhe jungen Menschen stellen, die ­bereits die Ausbildung absolviert haben oder sich gerade in der Ausbildung befinden. Und vielleicht entdecken manche auch einen neuen und spannenden Ausbildungsberuf für sich, den sie davor noch gar nicht in Betracht gezogen hatten.

Parallel zur Messe finden in den Werkstätten und Schulungsräumen der Gewerblichen Schule sowie der Karoline-Breitinger-Schule Workshops statt. Nach der offiziellen Eröffnung im Bühnenbereich der Eventarea referieren beziehungsweise diskutieren wieder interessante Gäste aus Politik, Wirtschaft und Bildung. Beim Berufsinfotag ist jeder willkommen, der eine Ausbildung sucht, sich für ­regionale Unternehmen und Institutionen interessiert, einfach gerne Live-Musik hört oder etwas ­essen möchte. Bereits im Vorfeld können Ausbildungssuchende sich auf der Website www.berufsinfotag.de über die zahlreichen Ausbildungsberufe informieren. Dort kann man sich auch die Filme der letzten Berufsinfotage ansehen und das Lied des Berufsinfotags anhören, um schon im Vorfeld ­einen guten Eindruck davon zu bekommen, wie auf dem Schippberg Zukunft neu geschrieben wird.

