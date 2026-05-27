Berufsinfotag Künzelsau: The Place to Be, 20.06.26

»Schulabschluss – und dann?« Die Antwort auf ­diese wichtige Frage gibt es beim Berufsinfotag am Samstag, 20. Juni 2026, von 9 bis 14 Uhr auf dem Schippberg, dem Schulgelände der beruflichen Schulen in Künzelsau. Bereits zum 18. Mal organisiert das Berufsschulzentrum Künzelsau den ­Berufsinfotag, um Jugendliche, die einen Ausbildungsplatz suchen und Ausbildungsunternehmen zusammenzubringen. Weit über 100 Betriebe und Institutionen aus der Hohenloher Wirtschafts-­region und dem Landkreis Schwäbisch Hall präsentieren sich und stellen neue wie bewährte Ausbildungsberufe vor.

Ausbildungsplatzsuchende können sich direkt an den Messeständen informieren und ihre Fragen auf Augenhöhe jungen Menschen stellen, die ­bereits die Ausbildung absolviert haben oder sich gerade in der Ausbildung befinden. Und vielleicht entdecken manche auch einen neuen und spannenden Ausbildungsberuf für sich, den sie davor noch gar nicht in Betracht gezogen hatten. Nach der offiziellen Eröffnung durch den Landtagsabgeordneten Dr. Tim Breitkreuz um 8.55 Uhr im ­Bühnenbereich der Event-Area referieren beziehungsweise diskutieren wieder interessante Gäste aus Politik, Wirtschaft und Bildung. Parallel zur Messe finden in den Werkstätten und Schulungsräumen der Gewerblichen Schule Workshops statt. Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Nachhaltigkeitsrallye, die am Eingang des Geländes startet und alle Besucher mit spannenden Aufgaben durch den Berufsinfotag leitet. Unter allen Teilnehmenden werden wieder nachhaltige Preise verlost.

Beim Berufsinfotag ist jeder willkommen, der eine Ausbildung sucht, sich für regionale Unternehmen und Institutionen interessiert oder gerne bei guten Gesprächen Livemusik hört, etwas isst und danach einen Cappuccino trinken möchte. Bereits im Vorfeld können Ausbildungssuchende sich auf der Website www.berufsinfotag.de über die zahlreichen Ausbildungsberufe und -betriebe informieren und die Fahrpläne der kostenlosen Shuttlebusse einsehen. Auch kann dort der Film des letzten Berufsinfotags angesehen und die Hymne des Berufsinfotags angehört werden, um schon im Vorfeld einen tollen Eindruck davon zu bekommen, wie auf dem Schippberg die Zukunft neu geschrieben wird.

Berufsinfotag 2026, Sa. 20. Juni, 9 bis 14 Uhr, Berufsschulzentrum Künzelsau, www.berufsinfotag.de, bsz-kuen.de