Berufsinfotag Region Rothenburg ob der Tauber

Der Berufsinfotag Region Rothenburg am 9 Mai bietet jungen Menschen auch in diesem Jahr wieder eine wertvolle Entscheidungshilfe im großen Angebot möglicher Praktika, Ausbildungsberufe, Studiengänge oder auch beim Thema „Duales Studium“. Die Wahl der richtigen Ausbildung bzw. des passenden Berufs ist eine entscheidende Schlüsselstelle ihrer persönlichen Entwicklung.

Organisiert von der Stadt Rothenburg und dem Arbeitskreis Schule-Wirtschaft-Rothenburg hat sich der Berufsinfotag Region Rothenburg als kompakte Informationsbörse und aktive Kommunikationsplattform bestens bewährt und trägt mit dazu bei, berufliche Weichen für die Zukunft zu stellen.

Für die vertretenen Firmen stellt dieser Tag eine hervorragende Möglichkeit dar, sehr früh direkt mit den Jugendlichen in Kontakt zu treten und über das persönliche Gespräch Nachwuchskräfte kennen zu lernen.

Über 90 Aussteller spiegeln die Qualität und Vielfalt der in Rothenburg und Umgebung angebotenen Ausbildungsplätze wider und informieren über ihre Tätigkeitsfelder, Ausbildungs- und Arbeitsplätze sowie Karrieremöglichkeiten. Mit dabei sind Unternehmen verschiedenster Branchen und Größen, Innungen, Ämter, Institutionen, Verbände, Berufs- und Hochschulen, Kammern, Polizei und viele mehr.

Firmenchefs und Personalleiter informieren mit ihren jeweiligen Azubis über Ausbildungsberufe von A bis Z! Auch regionale Studienangebote werden vorgestellt.

Schüler und Schülerinnen in Vorabschlussklassen erhalten somit am 19. April umfassende Informationen aus erster Hand von den direkten Ansprechpartnern auf den Ständen und ebenso durch die inzwischen 6. Neuauflage der bewährten Ausbildungsbroschüre „Junge Talente in der Region Rothenburg“, die vor dem Berufsinfotag an alle Schulen im Umkreis von ca. 30 Kilometern verteilt wird.

Die neue Junge-Talente-Ausbildungsbroschüre 2019 zeigt alle ausstellenden Ausbildungsbetriebe und gibt detaillierte Informationen zu Berufen, Voraussetzungen, Studiengängen oder Praktika in der näheren Umgebung mit den jeweiligen Kontaktdaten der Ansprechpartner.

Alle Schülerinnen, Schüler und Eltern sind eingeladen, am Berufsinfotag in der Rothenburger Mehrzweckhalle diese Vielzahl an Informationen zu nutzen, Fragen zu stellen, Antworten zu sammeln und Zukunftsperspektiven zu entdecken!

Berufsinfotag Region Rothenburg ob der Tauber

Do. 9. Mai, 16-20Uhr

Mehrzweckhalle am P1, Rothenburg ob der Tauber

www.ausbildung-rothenburg.de