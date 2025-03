Berufsinfotag Rothenburg – Junge Talente, 04.04.

Der Berufsinfotag Region Rothenburg, organisiert und durchgeführt von der Wirtschaftsförderung der Stadt Rothenburg und dem Arbeitskreis ­Schule-Wirtschaft Rothenburg, hat sich als etablierte und kompakte Informationsbörse bestens bewährt. Es ist die regionale Veranstaltung zum ­Thema »Persönliche Zukunft für junge Menschen« und bietet gleichzeitig wertvolle Unterstützung bei der Entscheidungsfindung für Praktika, Ausbildungsberufe, Studiengänge oder das »Duale ­Studium«.

Am Freitag, den 4. April von 15 bis 19 Uhr, präsentieren Unternehmen verschiedenster Branchen und Größen, Innungen, Ämter, Institutionen, Verbände, Berufsschulen, Kammern, Polizei, Bundeswehr und viele mehr ihre Tätigkeitsfelder, Ausbildungs- und Arbeitsplätze sowie Karrieremöglichkeiten in der Mehrzweckhalle am P1 am Friedrich-Hörner-Weg in Rothenburg ob der Tauber.

Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, sich, auch gemeinsam mit ihren Eltern, über ihre berufliche Zukunft zu informieren und ins ­Gespräch mit regionalen Arbeitgebern zu kommen. Sie erhalten umfassende Informationen aus erster Hand – von Azubis wie von Personalverantwortlichen. Über einen der begehrten Praktikumsplätze ­können sie mögliche Arbeitgeber oder Ausbildungsstätten zudem besser kennenlernen. Rund 90 Aussteller – darunter auch neue Teilnehmer – zeigen auf der diesjährigen Ausbildungsmesse die Qualität und Vielfalt der in Rothenburg und Umgebung angebotenen Ausbildungsplätze.

Die Ausbildungsbroschüre »Junge Talente in der ­Region Rothenburg«, die in ihrer 11. Auflage ­erscheint, ist, sowohl in gedruckter Version als auch in digitaler Form, eine wertvolle Ergänzung zum Berufsinfotag. Sie bildet auch in diesem Jahr wieder alle Aussteller ab und bietet neben einem Überblick aller Ausbildungsbetriebe zudem detaillierte Informationen zu Berufen, Voraussetzungen, Studiengängen und Praktika in der näheren Umgebung, samt Kontaktdaten der direkten Ansprechpartner. Die Broschüre wird vor dem Berufsinfotag an die Schulen im Umkreis von ca. 30 Kilometern verteilt, sodass sich die Klassen bereits im Vorfeld über die Themen »Praktikum« und »Berufswahl« informieren können. Zusätzlich sind alle Broschüren-Inhalte auf der Homepage www.ausbildung-­rothenburg.de verfügbar. Alle Schülerinnen, ­Schüler und Eltern sowie alle Interessierten sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen, Kontakte zu knüpfen und die Weichen für die berufliche Zukunft zu stellen.

Berufsinfotag Junge Talente, Fr. 4. April, 15 bis 19 Uhr, Mehrzweckhalle am P1, Rothenburg ob der Tauber, www.ausbildung-rothenburg.de