Berufskolleg für Design, Schmuck und Gerät in Schwäbisch Gmünd

Die Ausbildung zur/zum staatlich geprüften Designer/in, Schmuck und Gerät bereitet auf eine berufliche Tätigkeit vor. Voraussetzungen für die Aufnahme in das Berufskolleg für Design, Schmuck und Gerät ist der Mittlere Bildungsabschluss. Im Vorfeld muss zum Anmeldeformular eine Mappe mit fünf selbstgefertigten Zeichnungen, maximal DIN A3, eingereicht werden. Zusätzlich findet ein Aufnahmetest am Berufskolleg für Design, Schmuck und Gerät statt. Der Schwerpunkt der Ausbildung liegt im kreativ/gestalterischen und handwerklichen Bereich. Die Schülerinnen und Schüler erhalten Einblicke in gestalterische Abläufe, um ihren Schmuck selbstständig zu entwickeln und diesen zu realisieren. Zusätzlich können sie die Fachhochschulreife erwerben. Der Abschluss ermöglicht eine Tätigkeit im Goldschmiedebereich oder den Besuch der zweijährigen Fachschule für Gestaltung, Schmuck und Gerät, die zur Meisterprüfung im Gold- und Silberschmiedehandwerk führt. Eine weitere Möglichkeit ist ein Studium z. B. im Designbereich zu beginnen.

Gewerbliche Schule Schwäbisch Gmünd

Heidenheimer Straße 1 · 73529 Schwäbisch Gmünd

Tel. 07171-804-100 · www.gs-gd.de/schmuckdesign