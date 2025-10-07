Berufswelt Heilbronn 2025: Die Zukunft startet hier! (17. & 18.10.25)

Am 17. und 18. Oktober 2025 öffnet die ­Berufswelt Messe auf dem redblue ­Intersport Messegelände in Heilbronn ­wieder ihre Türen und bietet die perfekte Chance für alle, die ihre berufliche Zukunft selbst in die Hand nehmen wollen.

Ob Schüler, Studierende, Jobsuchende oder Quereinsteiger – die Besucher erwartet ein vielfältiges Angebot rund um Ausbildung, Studium, Weiterbildung und Jobchancen, alles unter einem Dach. Über 60 Aussteller aus der Region und darüber hinaus präsentieren spannende Karrierewege, zeigen Innovationen aus verschiedenen Branchen und geben persönliche Einblicke in die Arbeitswelt. Bei praxisnahen Präsentationen, Live-Vorführungen und persönlichen Gesprächen mit Personalverantwortlichen, Auszubildenden und Bildungsexperten haben die Besucher die Möglichkeit herauszufinden, welcher Weg zu ihren Talenten und Interessen passt, oder sich sogar direkt vor Ort auf offene Stellen zu bewerben. Die Messe richtet sich nicht nur an junge Menschen, die Orientierung für ihren weiteren Karriereweg suchen, sondern auch an Jobsuchende und Wechselwillige, die die einmalige Gelegenheit erhalten, aktuelle Jobangebote und Perspektiven zu entdecken – oftmals direkt verbunden mit der Möglichkeit, unmittelbar ins Gespräch zu kommen. Wer sich frühzeitig informiert und Kontakte knüpft, kann so seinem Traumjob ein großes Stück näherkommen. Ein besonderes Highlight sind die praxisnahen Präsentationen und Vorführungen an den Ständen sowie die persönliche Beratung durch Experten und künftige Kollegen. Darüber hinaus bietet die Messe einen umfassenden Überblick über gefragte Berufe und Weiterbildungsmöglichkeiten. In einer Last-Minute-Börse werden freie Ausbildungsplätze und Jobs übersichtlich präsentiert, und auch spannende Vorträge, unter anderem von der Smurfit Westrock, der LÄPPLE Ausbildungs GmbH und der Bloom Future, runden das Programm ab.

Berufswelt Heilbronn 2025

Fr. 17. und Sa. 18. Oktober · redblue, Heilbronn

www.max-events.de