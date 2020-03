Betriebswirtschaft für kleine und mittlere Unternehmen an der TH Aschaffenburg

Vor zwei Jahren fiel der Startschuss für ­diesen Studiengang. Im Gegensatz zu einem Präsenzstudium sind 50 Prozent der Vorlesungszeit in Miltenberg vorgesehen, der ­andere Teil erfolgt digital im Selbststudium.

Seit dem Wintersemester 2017/2018 bietet die Technische Hochschule Aschaffenburg (TH-AB) den digitalen, innovativen und regional studierbaren Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft für kleine und mittlere Unternehmen (BW KMU) am neuen Hochschullernort in Miltenberg an.

Dieser Lernort wurde eigens für den Studiengang eingerichtet und bietet durch modernste technische Ausstattung der TH-AB den Studierenden die Möglichkeit ein betriebswirtschaftliches Studium zu absolvieren mit dem Fokus auf kleine und mittlere Unternehmen.

Bei diesem Studiengang kommt eine neue Lehr-und Lernmethode zum Einsatz. Blended Learning ist eine Lernform, die eine durchdachte Verknüpfung von traditionellen Präsenzveranstaltungen und den modernen Formen des E-Learnings darstellt. An zwei Präsenztagen pro Woche wird in Miltenberg gelehrt, die andere Zeit wird flexibel studiert. Mit Hilfe von Lernpaketen, die aus einem Methodenmix (animierte Skripte, animierte Testfragen mit Antworten und Quizzes, E-Lectures bestehen), die den Studierenden online zu Verfügung gestellt werden, können sie sich optimal auf die nächste Präsenzphase und ihre Prüfungen vorbereiten. Ihre weitere Lernzeit können sie sich frei gestalten.

Die Studierenden in Miltenberg sind begeistert von den kleinen Lerngruppen, der technologischen Ausstattung am Hochschullernort und dem qualifizierten Hochschulpersonal, das eigens zu den Lehrveranstaltungen nach Miltenberg fährt. Der neue Hochschullernort besteht aus zwei Hörsälen und drei Seminarräumen, die den Studierenden und Dozenten zur Verfügung stehen.

Technische Hochschule Aschaffenburg

Würzburger Str. 45 · Aschaffenburg · Tel. 06021-42060

www.th-ab.de · www.studiereninab.de