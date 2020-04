Bewerbung in Zeiten von Corona

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie stellen immer mehr Arbeitgeber in Deutschland ihre Bewerbungsprozesse auf digitale Video-Lösungen um. »Viasto«, der europäische Marktführer für das so genannte Video-Recruiting, verzeichnet eine stark wachsende Nachfrage. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2010 gegründet. Zu den Kunden zählen neben Konzernen, öffentlichen Einrichtungen und europäischen Organisationen auch viele mittelständische Unternehmen.

Viele Arbeitgeber treiben auch in Zeiten der Krise ihre Mitarbeitersuche voran, verzichten aber auf das direkte Gespräch mit den Bewerbern. »Die Arbeitswelt in Deutschland wird derzeit durch den COVID-19-Virus komplett umgekrempelt. Das führt neben einigen schwierigen Herausforderungen auch zu einer beschleunigten Digitalisierung der Prozesse. Lange eingefahrene Prozesse und Vorgehensweisen kommen bei zahlreichen Arbeitgebern von heute auf morgen auf den Prüfstand und werden durch digitale Lösungen ersetzt.«, berichtet Martin Becker, Geschäftsführer von viasto. Besonders schnell reagiert hier gemäß der viasto-Anfragen der deutsche Mittelstand, wie Becker weiter ausführt: »Wir bekommen derzeit deutlich mehr Anfragen von mittelständischen Unternehmen, die in diesem Zuge ihre Job-Interviews auf Video-Recruiting umstellen.«

Eines dieser Unternehmen ist das Call-Center-Unternehmen »expertcloud« aus Berlin. Geschäftsführerin Nina Müller und ihr Team setzen ab sofort auf videobasierte Job-Interviews. »Als Call-Center-Unternehmen, das sich auf einen virtuellen Kundenservice spezialisiert hat, sind wir in einer Branche unterwegs, in der trotz der aktuellen Krise verstärkt eingestellt wird«, so Müller. Sie wolle es den Bewerbern nicht zumuten, für das Gespräch nach Berlin zu reisen. Stattdessen setzt sie auf das kontaktlose Video-Gespräch mittels viasto: »Das ist genau der richtige Weg. Die Kandidaten honorieren diese Lösung und haben vom ersten Moment an das Gefühl, dass wir ihre Belange sehr ernst nehmen», äußert sie.

Wie Martin Becker einschätzt, würde die Corona-Krise die Digitalisierung von Recruiting-Prozessen zwangsläufig beschleunigen. Er prognostiziert: »Wir gehen nicht davon aus, dass viele Arbeitgeber bei einer Normalisierung der Lage wieder auf ihre alten Auswahlverfahren zurückkehren werden.«