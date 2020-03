Online-Profil und Recruitainment – Das sind die Bewerbungstrends des digitalen Zeitalters

Auf dem Arbeitsmarkt herrscht nicht nur zwischen den Bewerbern Konkurrenz, sondern auch zwischen den Arbeitgebern. Unternehmen lassen sich daher mittlerweile kreative Methoden einfallen, um potentielle Mitarbeiter anzuwerben und langfristig zu binden. Online-Profile können eine erste Möglichkeit sein, um auf sich aufmerksam zu machen. Nicht selten lernen Unternehmen ihre Mitarbeiter aber heute über »Recruitainment« kennen.

In jedem Fall gilt für den Bewerber nach wie vor, auf Individualität zu setzen. Verzichten beispielsweise größere Unternehmen auf das Anschreiben, so stößt man hingegen auf deren Online-Portalen häufig auf die Möglichkeit, ein kurzes Motivationsschreiben zu verfassen. Auch in Branchen, in denen sprachlicher Ausdruck von eher untergeordneter Bedeutung ist, beispielsweise im IT-Bereich oder Maschinenbau, sollte sich der Bewerber Zeit nehmen und etwas über sich erzählen und um mit seinen Qualitäten zu punkten. Auch ein gut gepflegtes und aktuelles Online-Profil kann kaum überschätzt werden. Auf Plattformen wie Xing oder LinkedIn überzeugt der Bewerber bereits im Vorfeld potentielle Arbeitgeber, macht auf sich aufmerksam und knüpft Kontakte. Ein Online-Profil sollte aber unbedingt immer auf dem aktuellen Stand gehalten werden, um einen porfessionellen Eindruck zu machen.

Zunehmend von Bedeutung ist das »Mobile Recruiting«: Dabei schaffen Unternehmen auf ihren Karrierehomepages die Möglichkeit zur schnellen und einfachen Bewerbung. Oft ist die Bewerbung in wenigen Klicks per Smartphone abgeschickt. Bei einigen Unternehmen wie TSS wird nicht einmal mehr der Lebenslauf benötigt – stattdessen dreht der Bewerber per Smartphone ein Video, in dem er sich dem Unternehmen präsentiert.

Weiterhin wichtig bleibt auch das so genannte »Recruitainment«. Die Mischung aus Rekrutierung und Unterhaltung dient dem Arbeitgeber dazu, passende Mitarbeiter mit dem Unternehmen zusammenzubringen. Recruitainment beinhaltet z.B. kleine Spiele, oft in Form von Computerspielen, die die Bewerber absolvieren müssen. Der Bewerber überwindet spielerisch Hürden und löst Aufgaben. Aber auch offline können bestimmte Games gespielt werden, um die Talente der Bewerber zu ermitteln. Dies können sportliche Events sein oder auch Escape-Spiele, die im Team zu lösen sind. Der Arbeitgeber testet die Problemlösungskompetenz des Kandidaten. Bewerber sind gut beraten, derartige Tests trotz ihres Spielcharakters ernst zu nehmen.