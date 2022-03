Bewohnerorientiere Arbeit der AWO-Pflegedienstleitung

Martina Mahmood und ihr Stellvertreter Mike Klier sind die Pflegedienstleiter im Kornwestheimer AWO Seniorenzentrum am Stadtgarten. Beide sind seit vielen Jahren in der Pflege beschäftigt und mit dem Herzen dabei. Im MORITZ Interview erzählen sie von ihrem beruflichen Werdegang, ihrem spannenden Arbeitsfeld und neuen Innovationen in der Pflege.

Was hat Sie dazu motiviert den Pflegeberuf zu ergreifen?

Klier: Ich bin über meine Zivildienst in die soziale Branche gekommen, die es mir auf Anhieb angetan hat. Ich habe anschließend ein Praktikum begonnen und mich dann dafür entschieden, eine Ausbildung zu machen. Am Pflegeberuf gefällt mir vor allem die große Zusammenarbeit unter- und miteinander.

Mahmood: Für mich war immer klar, dass ich etwas im sozialen Bereich machen möchte. Ich bin mit der Kinderpflege eingestiegen und war erst im Kindergartenbereich tätig. Danach habe ich mich in Richtung Heilerziehung entwickelt und war einige Jahre mit der Pflege von Schwerbehinderten betraut. Dann bin ich in eine Einrichtung gekommen in der auch ältere Menschen betreut werden und habe direkt Gefallen an der Altenpflege gefunden und mich entsprechend fortgebildet. Die Pflege ist für mich der Beruf, der mich erfüllt. Es gibt beim Arbeiten miteinander gibt es einfach so viele schöne Momente, die mir ans Herz gehen. Besonders gefällt mir, dass ich in meiner Position als Pflegedienstleiterin aktiv die Rahmenbedingungen in unserem Haus mitgestalte.

Was sind die Aufgaben der Pflegedienstleitung?

Mahmood: Wir schaffen den strukturellen Rahmen für die Mitarbeiter und Bewohner im Haus. Dabei haben wir ein überaus umfangreiches Aufgabenfeld. Es geht im Kern darum, dafür zu sorgen, dass das, was wir hier im Haus anbieten, sowohl für die Bewohner als auch für unsere Mitarbeiter eine gute und erfüllende Pflege ist. Die Kommunikation untereinander mit den Bewohnern, Angehörigen, Pflegern, Ärzten und Therapeuten ist ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Aufgabenfeldes. Bei uns als Pflegedienstleitung laufen alle Schnittstellen der Einrichtung zusammen.

Klier: Auch die Überprüfung der Qualität hat hier im Haus einen sehr großen Wert. Die AWO hat sich neben den grundlegenden und gesetzlich vorgeschriebenen Qualitätsstandards auch eigene Standards gesetzt. Um eine hohe Qualität sicherstellen zu können finden von unterschiedlichen Stellen regelmäßige Prüfungen statt.

Wie kann man Teil ihres Teams werden?

Klier: Wir brauchen Leute, die interessiert am Beruf, empathisch und teamfähig sind. Aktuell suchen wir in unserer Einrichtung nach Pflegekräften und -helfern, denn auch bei uns ist der Fachkräftemangel angekommen. Wichtig ist uns, dass wir Leute finden, die zu uns passen und unsere Pflegementalität leben. In unserem Haus arbeiten wir nämlich sehr bewohnerorientiert.

Mahmood: Wir sind der Meinung, dass diese empathische Grundeinstellung der wichtigste Bestandteil der Arbeit an unserem Haus ist. Fachliche Defizite oder fehlendes Wissen, wie etwa von einem Quereinsteiger, der neugierig ist diesen Berufszweig zu entdecken, können wir gut kompensieren. Wir bieten schließlich viele interne und externe Schulungen an. Neue Mitarbeiter, die sich für einen Quereinstieg entschieden haben, bekommen von uns einen Einarbeitungs-patent gestellt, der sie vier bis sechs Wochen begleitet. So kann der Mitarbeiter die Besonderheiten am Haus kennenlernen und wird langsam und systematisch an die Pflegeprozesse herangeführt. Der Schulungsbedarf wird dann in enger Kommunikation mit dem Mitarbeiter abgestimmt. Wir versuchen hier jeden Mitarbeiter seinen Fähigkeiten entsprechend einzusetzen.

Klier: Die Mitarbeiterfortbildung ist uns sehr wichtig. Im Rahmen der Akademisierung der Pflege gibt es für einige Mitarbeiter die Möglichkeit ein Studium im Pflegemanagement, der Pflegepädagogik oder in den Pflegewissenschaften zu beginnen. Ich selbst habe mit Unterstützung der AWO ein Fernstudium im Pflegemanagement angefangen. Die AWO ist sehr daran interessiert ihre Mitarbeiter weiterzubilden und hat als innovativer Träger und Vorreiter ohnehin immer ein offenes Ohr für die neuesten Entwicklungen. alh

AWO Seniorenzentrum am Stadtgarten

