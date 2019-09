Bildungshelden aufgepasst: Zwei neue binea Gesichter gesucht

Für die binea Werbemittel suchen wir zwei neue Gesichter, die die binea u.a. auf Plakaten, Flyern, Anzeigen, Bannern sowie auf Social Media und unserer Website repräsentieren.

Ab sofort können sich alle Interessierten bis zum 23. September bei uns bewerben. Die Anmeldeunterlagen sowie alle wichtigen Informationen sind unter www.binea.de/wir-suchen-dich zu finden.

Wir sind auf der Suche nach jungen motivierten Menschen, denen ihre Zukunft nicht gleichgültig ist. Junge Menschen, die aufgeweckt und wissbegierig sind und in ihrem Leben noch etwas erreichen möchten (oder es vielleicht sogar schon haben).

Wir möchten in diesem Jahr nicht „irgendein Model“ als binea-Gesicht, sondern (werdende) Berufseinsteiger aus dem „echten“ Leben. Menschen wie du und ich, hier aus der Region Neckar-Alb, die Lust am Lernen haben. Die zwar klein anfangen, aber Großes vorhaben.

Bist du ein bildungshungriger Schwabe? Dann erzähle uns deine Geschichte und repräsentiere die binea 2020!

Unsere neuen binea Gesichter sind authentische Sympathieträger und stehen für das Bildungspotential in der Region. Wir möchten der Jugend von heute eine Plattform für eine erfolgreiche Zukunft in der Arbeitswelt von morgen bieten.

Am 24. September laden wir dann alle eingesendeten Bilder auf Facebook & Instagram hoch.

Nun heißt es für Freunde & Familie der Bewerber fleißig liken und teilen, denn aus den Top 10 wählen wir am Ende unsere beiden Favoriten aus. Die Online-Abstimmung läuft bis zum 03. Oktober, 23:59 Uhr. Direkt am 04. Oktober werden wir dann unsere beiden Gewinner wählen und verkünden. Das Fotoshooting soll in Absprache mit den Gewinnern in der darauffolgenden Woche stattfinden.

Und natürlich gibt es auch etwas zu gewinnen:

Die beiden Sieger erhalten von uns ein professionelles Shooting für Bewerbungsbilder inkl. Styling und Bildbearbeitung!

Veranstalter:

solutioncube GmbH, Emil-Adolff-Straße 1, 72760 Reutlingen

Ansprechpartner: Clara Schäfer, c.schaefer@solutioncube.com, 07121/36407-10