Bildungsmesse Heilbronn 2026: Zukunftsperspektiven entdecken (19. & 20.6.26)

Am 19. und 20. Juni öffnet die Bildungsmesse Heilbronn ihre Türen im redblue Veranstaltungscenter. Als größte Bildungsmesse der Region bietet sie Schülern, Eltern sowie allen Bildungsinteressierten eine umfassende Orientierung rund um Ausbildung, Studium und berufliche Zukunft. Mit rund 150 Ausstellern präsentiert die Messe ein breites Spektrum an Bildungs- und Karrieremöglichkeiten: von allgemeinbildenden und beruflichen Schulen über Ausbildungsbetriebe, duale Studienangebote und Hochschulen bis hin zu Weiterbildungsanbietern. Die Besucher haben die Möglichkeit, direkt mit Experten ins Gespräch zu kommen, Kontakte zu knüpfen und sich individuell beraten zu lassen. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Fachvorträgen, persönlichen Gesprächen und Mitmachaktionen ergänzt das Messeangebot und unterstützt Jugendliche dabei, ihre berufliche Zukunft aktiv zu gestalten. Für eine angenehme Pause zwischendurch steht ein internes Catering, oder das Hauff-Café im Außenbereich zur Verfügung. Ein besonderes Highlight ist die Last-Minute-Börse für Ausbildungsplätze 2026 sowie die Aktionsbühne im Außenbereich mit einer kleinen Vorführung der JVA Heilbronn und ihrem Diensthund. Neu im Messeprogramm 2026 sind außerdem das KarriereKino, bei dem man entdecken kann, was die Aussteller unserer Bildungsmesse auf der großen Leinwand zu zeigen haben, sowie die JobBox, in der man die Looks der Berufe ausprobieren und in der Fotobox festhalten kann.

Fr. 19. und Sa. 20. Juni, Fr. 8:30 bis 14:30 Uhr, Sa. 9:30 bis 15 Uhr, Intersport redblue, Heilbronn, www.max-events.de