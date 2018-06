Bildungsmesse Heilbronn - Treffpunkt zur Karriereplanung

Vom 28. bis 30. Juni findet die von Industrie- und Handelskammer und Handwerkskammer gemeinsam organisierte Bildungsmesse Heilbronn im Gewerbegebiet Böllinger Höfe statt.

Mit einem neuen Rekord von über 190 Ausstellern werden an drei Tagen von Unternehmen und Institutionen motivierte Nachwuchskräfte gesucht und über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten informiert. Namhafte Firmen, die Handwerkerinnungen so- wie viele Hochschulen präsentieren sich im Messezentrum redblue und im Bildungs- und Technologiezentrum (BTZ).

Die Besucher erhalten vielseitige Informationen zu Ausbildungs- und Studienangeboten. Ergänzend zur Ausstellerwelt in den Messehallen im Vortragszentrum finden rund 50 Vorträge statt. Bewerbungstrainings, Präsentationen von Unternehmen sowie Workshops zur Berufsfindung stehen auf dem Programm. Wer noch einen Ausbildungsplatz für das Jahr 2018 sucht, ist bei der Last-Minute-Börse im BTZ richtig. Dies ist die optimale Gelegenheit, sich direkt mit der Bewerbungsmappe in der Hand vorzustellen.

Beim großen Berufsforum für Gymnasiasten und Berufskollegiaten können sich Interessierte umfassend über das Duale Studium informieren. Rund zwei Drittel der Messeaussteller suchen für das Startjahr 2019 nach motivierten, interessierten Bewerbern; beispielsweise in wirtschaftswissenschaftlichen oder auch ingenieurswissenschaftlichen Studiengängen. Fachvorträge ergänzen das Programm für Gymnasiasten und Berufskollegiaten. Etliche Hochschulen stellen hierzu ihr Programm vor.

In 15 Erlebniswerkstätten wird ein Einblick in handwerkliche Berufe gegeben, darunter Metall-, Elektro-, Bau-, Holz-, Nahrungs- mittel- und Körperpflegeberufe. Insgesamt werden auf der Messe rund 200 Berufs- und Studienmöglichkeiten vorgestellt. Alle Schülerinnen und Schüler, die einen Ausbildungs- oder Studienplatz suchen, sind eingeladen; gerne auch mit ihren Eltern.

Der Besuch der Bildungsmesse ist kostenfrei. Sonderbusse bringen die Messebesucher kostenfrei von Heilbronn zur Messe ins Gewerbegebiet Böllinger-Höfe. Das BTZ und redblue sind durch einen Zug-Shuttle verbunden!

Die »kleine Schwester« der Heilbronner Bildungsmesse findet bereits am 8. und 9. Juni in Lauda-Königshofen statt. she

Bildungsmesse Heilbronn:

Do. 28. bis Sa. 30. Juni

Messezentrum redblue

Böllinger Höfe, Heilbronn

Bildungsmesse Lauda-Königshofen:

Fr. 8. und Sa. 9. Juni

Stadt- und Sporthalle

Lauda-Königshofen

www.bildungsmesse-heilbronn.de