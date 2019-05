Bildungsmesse Lauda-Königshofen am 25. und 26. Mai

Am 24. Mai und 25. Mai findet in der Stadthalle in Lauda die 15. Bildungsmesse für den Main-Tauber-Kreis statt. Über 100 Aussteller zeigen vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten.

Schülern aus dem Main-Tauber-Kreis eröffnet sich auf der Bildungsmesse ein großes Angebot zur Berufsorientierung. Das unterstreicht auch der erneute Ausstellerrekord von über 100 Ausstellern. Die zahlreichen Betriebe zeigen ihre Ausbildungsangebote aus den unterschiedlichsten Branchen auf der Messe in Lauda. Es werden Berufe aus Industrie, Handel, Dienstleistung und dem Handwerk, aber auch aus dem Gesundheits- und Pflegebereich vorgestellt.

Uwe Deubel, Projektkoordinator Bildungsprojekte und Koordinator der Messe: „Ein Besuch der Bildungsmesse gibt wichtige Impulse für die anstehende Berufswahl und ist eine gute Gelegenheit seinen zukünftigen Ausbildungsbetrieb kennenzulernen. Vor allem der direkte und ungezwungene Kontakt zu den Firmenvertretern ist nur auf der Messe möglich.“

Die Aussteller präsentieren Berufe aus Industrie, Handel, Dienstleistung und dem Handwerk. Aber auch viele Berufe aus dem Gesundheits- und Pflegebereich sind mit dabei. Mit der Last-Minute-Börse werden auch noch junge Nachwuchskräfte für das Startjahr 2019 gesucht - für Berufsausbildung als auch für das duale Studium. Auch die Handwerkskammer und die Agentur für Arbeit werden mit Beratern vor Ort sein und für Fragen zur Verfügung stehen.

Thomas Maertens, Bürgermeister der Stadt Lauda-Königshofen wirbt für die Bildungsmesse: „Der erneute Ausstellerrekord zeigt eindrucksvoll, wie wichtig die Messe für das Ausbildungsmarketing der Unternehmen ist. Wir sind auf sehr gut qualifizierte Arbeitskräfte angewiesen. Sie geben neue Impulse und bringen unsere Region voran. Mit einer fundierten Ausbildung gewinnen die Unternehmen ihre Fachkräfte für die Region.“

Das komplette Messeprogramm und aktuelle Informationen gibt es im Internet auf der Messehomepage unter

www.bildungsmesse-heilbronn.de/lauda