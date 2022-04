Bildungspark Heilbronn-Franken gGmbH: Warum warten? Jetzt starten!

Fähige und qualifizierte Fachkräfte haben beste Chancen auf einen guten Job. Mit einer fachgerechten Ausbildung, Umschulung oder Qualifizierung öffnen sich Türen zu vielen Unternehmen und Arbeitsplätzen. Die erfahrenen Ausbilder*innen und Dozent*innen im Bildungspark Heilbronn Franken wissen das genau und gestalten die Schulungen und Qualifizierungen entsprechend praxisnah und handlungsorientiert.

Aus diesem Grund gehört der Bildungspark Heilbronn-Franken seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten Anlaufstellen für Weiterbildung, Umschulung und Qualifizierung in der Region. In den Bereichen Lagerlogistik und kaufm. Berufe, Metall und Elektro, Gastronomie, Hauswirtschaft und Bäckerei – alle mit großen, voll ausgestatteten Schulungszentren – gilt dies genauso wie in den berufsbezogenen Deutschsprachkursen mit Ziel A2, B1, B2 oder C1. Erfolgreiche Starts in eine sichere berufliche Zukunft beginnen hier.

Bildungspark Heilbronn-Franken gGmbH

Hans-Rießer-Straße 7 · 74076 Heilbronn

Tel. 07131-770951 · www.bildungspark.de