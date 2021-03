Bits und Bytes und Vitamine

Aktuelle Herausforderungen wie die Digitalisierung schaffen neue Berufsbilder. Die Hochschulen reagieren darauf mit neuen Studienangeboten. Jeder dritte neue Studiengang weist eine englischsprachige Bezeichnung auf – eine Entwicklung, die den Markt mit weltweit agierenden Unternehmen und ein hohes Maß an Internationalisierung widerspiegelt. Die Hochschule Aalen hat ebenfalls zwei neue Angebote im Portfolio: User Experience und Technical Content Creation. Doch was verbirgt sich dahinter?

Schon einmal eine Banane oder einen Granatapfel virtuell gegessen? Nein? Geht nicht? Schmeckt nicht? Stimmt, zum Abbeißen und Genießen benötigen wir die reale Frucht. Wenn wir eine Banane in den Händen halten, wissen wir intuitiv, wie wir sie von der Schale befreien und essen können. Bei einem Granatapfel sieht das jedoch ein wenig anders aus. Wie ist das eigentlich mit den Produkten und der Software, die wir privat, an Hochschulen und beruflich nutzen? Ist der Umgang mit ihnen so spielend leicht wie der Genuss einer Banane? Oder benötigen wir Informationen, um das Beste aus ihnen herausholen zu können, wie bei einem Granatapfel?

Wer User Experience studiert, lernt, wie ein Produkt gestaltet sein muss, damit ein Mensch es intuitiv nutzen kann und viel Spaß daran hat. Ein User Experience Ingenieur denkt also darüber nach, was sich ein Nutzer wünschen könnte und was ihn zum Fan eines Produkts macht. Für all das braucht er Wissen über die Produktentwicklung, Kenntnisse in Informatik und Design und eine Portion Know-how in Sachen Management und Psychologie. Wenn der Umgang mit dem Produkt am Ende so leicht ist wie das Schälen einer Banane – Glückwunsch! Ziel erreicht.

Doch wie sieht es mit Produkten aus, die komplex sind wie ein Granatapfel und verborgene Qualitäten haben? Wer Technical Content Creation studiert, lernt, wie man Sachverhalte leicht und verständlich aufbereitet und kommuniziert. Technical Content Creators sind im Unternehmen als Wissensbroker und Informationsmanager unterwegs. Sie nutzen dabei nicht zuletzt State-of-the-art-Technologien wie Animationen, Videos oder Augmented Reality, um Wissen und Informationen festzuhalten und zu vermitteln. Online-Medien und 3D-Brillen sind ebenfalls keine Fremdwörter für sie. Nur dröges Pauken und Langeweile im Job? Fehlanzeige!

Klar ist: Die Hochschule Aalen hat mit beiden Studienangeboten die Nase vorn und ist auch in Sachen digitale Lehre up-to-date. Wenn Präsenzunterricht nicht möglich ist, wird der Unterricht nahtlos mittels Nutzung zeitgemäßer Software und Möglichkeiten in den virtuellen Raum verlegt. Life goes on.

Nach Ihrem Studium an der Hochschule Aalen sind Sie als User Experience Ingenieur oder Technical Content Creator gefragte Absolventen und Durchstarter im Berufsleben. Ihr fundiertes Fachwissen und Ihre Kompetenz im Umgang mit der analogen und der digitalen Welt öffnen Ihnen alle Türen. Ganz easy.

Constance Richter/alh

