Blindow-Schulen ­Heilbronn: Ausbildung & Studium im Gesundheitsbereich

An den Bernd-Blindow-Schulen ­Heilbronn können junge Menschen ihre Ausbildung im Gesundheitsbereich mit einem ­Studium verbinden. Seit 2008 bietet sie staatlich anerkannte Ausbildungen in verschiedenen Gesundheitsberufen an.

Dabei legt die Schule besonderen Wert auf Praxisnähe, individuelle Betreuung und gute berufliche Perspektiven. Zur Auswahl stehen für Bewerber:innen mit mittlerem Bildungsabschluss oder Abitur die dreijährigen Therapieausbildungen Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie. Als »Apothekenhilfen« gelten Fachkräfte mit der Ausbildung Pharmazeutisch-technische Assistenz (PTA). Die PTA Ausbildung dauert 2,5 Jahre und ist schulgeldfrei. Mehrwöchige Praktika sind fester Bestandteil in jeder Ausbildung. »Mir gefällt besonders, dass wir nicht nur Theorie lernen, sondern früh praktisch arbeiten und dabei gut begleitet werden. Ich glaube, dass mir der spätere Berufseinstieg leichter fallen wird«, so eine Schülerin.

Das ausbildungsbegleitende Online-Fernstudium an der DIPLOMA Hochschule dauert acht Semester. Es verbindet flexibel bearbeitbare Studienhefte mit Live-Online-Seminaren, die in der Regel samstags stattfinden. Prüfungen können entweder in einem Studienzentrum oder bequem online abgelegt werden.

Interessierte erhalten weitere Informationen in der persönlichen Beratung, donnerstags von 15 bis 17 Uhr, sowie nach Vereinbarung. Es finden regelmäßig Online-Infoveranstaltungen oder Tage der offenen Tür statt. Auch ein Schnuppertag im Wunschberuf bieten die Blindow-Schulen an. Alle Termine und Details zur Ausbildung gibt es unter blindow.de.

Bernd-Blindow-Schulen Heilbronn

Allee 6, 74072 Heilbronn

Tel. 07131-6498490, www.blindow.de