Blindow-Schulen ­Heilbronn: Praxisnah lernen, ­individuell betreut

An den Bernd-Blindow-Schulen Heilbronn lassen sich Ausbildung und Studium ideal miteinander verbinden. Seit 2008 bietet die Schule staatlich anerkannte Ausbildungen in vier Gesundheitsberufen an.
Wer Abitur, Fachhochschulreife oder einen gleichwertigen Abschluss mitbringt, kann parallel ein Bachelor-Fernstudium an der DIPLOMA Hochschule absolvieren. Ausbildungs- und Studienstart ist jeweils im September, Anmeldungen sind ganzjährig möglich. Zur Auswahl stehen für Bewerber:innen mit einem mittleren Bildungsabschluss oder Abitur:
Physiotherapie (3 Jahre)
Ergotherapie (3 Jahre)
Logopädie (3 Jahre)
Pharmazeutisch-technische Assistenz (PTA, 2,5 Jahre, schulgeldfrei).
In den Gesundheitsfachberufen fällt ein ermäßigtes Schulgeld an – finanzierbar mit Fördermöglichkeiten wie Schüler-BAföG, Kindergeld oder den Bildungsgutschein der Arbeitsagentur. Praxisnahe Praktika sind fester Bestandteil jeder Ausbildung.
Das ausbildungsbegleitende Online-Fernstudium (Dauer: 8 Semester) kombiniert individuell bearbeitbare Studienhefte mit Live-Online-Seminaren an Samstagen. Prüfungen können im Studienzentrum oder bequem online abgelegt werden.
Interessierte erhalten weitere Informationen in der persönlichen Beratung (donnerstags, 15–17 Uhr, sowie nach Vereinbarung), bei Online-Infoveranstaltungen oder an den Tagen der offenen Tür. Termine und Details unter blindow.de/heilbronn-bbs.
Bernd-Blindow-Schulen Heilbronn
Allee 6, 74072 Heilbronn
Tel. 07131-6498490, www.blindow.de