Blindow-Schulen ­Heilbronn: Praxisnah lernen, ­individuell betreut

An den Bernd-Blindow-Schulen ­Heilbronn lassen sich Ausbildung und Studium ideal miteinander verbinden. Seit 2008 bietet die Schule staatlich anerkannte Ausbildungen in vier ­Gesundheitsberufen an.

Wer Abitur, Fachhochschulreife oder einen gleichwertigen Abschluss mitbringt, kann parallel ein Bachelor-Fernstudium an der DIPLOMA Hochschule absolvieren. Ausbildungs- und Studienstart ist jeweils im September, Anmeldungen sind ganzjährig möglich. Zur Auswahl stehen für Bewerber:innen mit einem mittleren Bildungsabschluss oder Abitur:

Physiotherapie (3 Jahre)

Ergotherapie (3 Jahre)

Logopädie (3 Jahre)

Pharmazeutisch-technische Assistenz (PTA, 2,5 Jahre, schulgeldfrei).

In den Gesundheitsfachberufen fällt ein ermäßigtes Schulgeld an – finanzierbar mit Fördermöglichkeiten wie Schüler-BAföG, Kindergeld oder den Bildungsgutschein der Arbeitsagentur. Praxisnahe Praktika sind fester Bestandteil jeder Ausbildung.

Das ausbildungsbegleitende Online-Fernstudium (Dauer: 8 Semester) kombiniert individuell bearbeitbare Studienhefte mit Live-Online-Seminaren an Samstagen. Prüfungen können im Studienzentrum oder bequem online abgelegt werden.

Interessierte erhalten weitere Informationen in der persönlichen Beratung (donnerstags, 15–17 Uhr, sowie nach Vereinbarung), bei Online-Infoveranstaltungen oder an den Tagen der offenen Tür. Termine und Details unter blindow.de/­heilbronn-bbs.

Bernd-Blindow-Schulen Heilbronn

Allee 6, 74072 Heilbronn

Tel. 07131-6498490, www.blindow.de