Die Ausbildung hat bei BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG einen hohen Stellenwert. Im Fokus steht dabei den Auszubildenden und Studierenden bereits in der Ausbildung die Möglichkeit zu geben verantwortungsvolle Aufgaben und Projekte eigenständig zu bearbeiten sowie vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten.

Das Azubi-Team des Unternehmens besteht aktuell aus 28 Auszubildenden und Studierenden in den Berufen Kaufmann/-Frau im Groß- und Außenhandel, Fachkraft für Lagerlogistik, Fachlagerist/-in, Fachinformatiker/-in und Mediengestalter/-in sowie den Dualen Studiengängen BWL Handel, Onlinemedien und Dienstleistungsmanagement - Human Resources. Ab dem nächsten Ausbildungsjahr wird dieses Team durch den Ausbildungsberuf Kaufmann/-Frau im E-Commerce und die Studiengänge Dienstleistungsmanagement – Consulting and Sales und Dienstleistungsmanagement - Media, Vertrieb und Kommunikation erweitert.

Um potentielle Auszubildende und Studierende für sich begeistern zu können, bietet BTI verschiedene Möglichkeiten die im Unternehmen genannten Ausbildungsberufe sowie die Unternehmenskultur näher kennenzulernen. Beispielsweise besteht für Schulen die Möglichkeit zu Berufsinformationsveranstaltungen zu BTI zu kommen. Schülerinnen und Schüler haben außerdem die Möglichkeit ein Praktikum zu absolvieren. Auch bei einem Ferienjob in den Sommerferien lernt man die Unternehmenskultur und die verschiedenen Unternehmensbereiche kennen. Berufsinformationsmessen sind ebenfalls sehr hilfreich für die Wahl des richtigen Ausbildungsberufs.

Im Januar ist auch BTI, wie in jedem Jahr, auf dem Berufsinformationstag in Künzelsau vertreten. Hier bietet das Unternehmen neben dem klassischen Messestand auch Workshops für die angebotenen Ausbildungsberufe an, die von Auszubildenden selbst durchgeführt werden. Dabei kann zwischen dem Bereich Logistik und einem Angebot für den Bereich Groß- und Außenhandel und das Duale Studium gewählt werden. Können die Interessenten die BTI-Azubis im Workshop überzeugen, sichern sie sich eine direkte Zusage zum persönlichen Kennenlernen mit der Ausbildungsleiterin von BTI. Somit ist die erste Hürde der Bewerbungssichtung durch diese Einladung übersprungen und eine Teilnahme am Auswahlverfahren für die Ausbildungs- und Studienplätze bei BTI gesichert.

