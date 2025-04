BÜRGER GmbH & Co. KG: Appetit auf Karriere

Die Bürger GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches Familienunternehmen der Lebensmittelbranche mit rund 1.200 Mitarbeiter:innen an den Standorten Ditzingen und Crailsheim, das von Martin Bihlmaier in der dritten Generation geführt wird. Seit über 90 Jahren produziert BÜRGER überregionale Teigwaren-Spezialitäten von höchster Qualität. Die bekanntesten sind die schwäbischen Maultaschen: 2,8 Millionen erzeugt BÜRGER täglich.

BÜRGER ist nationaler Marktführer bei gekühlten Teigwaren. Kein anderes Unternehmen verkauft mehr Maultaschen oder Gnocchi. BÜRGER setzt auf eine funktionale Verbindung von traditionellen Werten und zukunftsweisenden Entscheidungen. Dabei stehen die Werte Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft im Fokus, um herausragende Qualität zu garantieren. BÜRGER bietet seinen Auszubildenden persönliche und kompetente Betreuung durch erfahrene Ausbilder, um den Grundstock für eine vielversprechende berufliche Karriere zu legen.

Bürger GmbH & Co. KG

Roßfelder Str. 59 · 74564 Crailsheim

www.buerger.de/azubi