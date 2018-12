Chancen & Praxiserfahrung in der USS -Pflegeakademie & Sozialakademie

× Erweitern USS Akademie

Junge Menschen erwarten von einer Ausbildung mehr als nur Frontalunterricht: Gerade diejenigen, die sich für eine Ausbildung als ErzieherIn, AltenpflegerIn oder AltenpflegehelferIn interessieren, verbringen ihre Zeit gerne direkt dort, wo sie später einmal ihre berufliche Laufbahn antreten: direkt am Menschen. Die USS |impuls gGmbH in Heilbronn bietet mit ihren zwei Privatschulen Pflegeakademie und Sozialakademie die Möglichkeit, eine Ausbildung nicht nur zu absolvieren, sondern von Beginn an Projekte praktisch mitzugestalten. In diesem Jahr hatte die Abschlussklasse der Erzieherinnen und Erzieher erneut die Möglichkeit, ihre erlernten Kenntnisse und Fertigkeiten bei einem Sporttag in Kooperation mit dem Jugend- und Familienzentrum Augärtle Heilbronn anzuwenden. Ende November gestalteten sie für die Kinder aus dem Augärtle und dem Becker-Franck-Kindergarten einen erlebnisreichen Themen-Tag. Die Aktion war eine von vielen Gelegenheiten, die den Auszubildenden in Heilbronn geboten werden, um für ihren späteren Beruf wertvolle Erfahrungen im Betrieb zu machen. Begleitet werden sie dabei von praxiserfahrenen Lehrkräften, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Theorie und Praxis gleichermaßen begreiflich und frühzeitig auch erlebbar zu machen.

Nächster Infotermin ist am Mittwoch, den 23. Januar, ab 10 Uhr in der Sozial- und Pflegeakademie der USS |impuls in der Etzelstraße in Heilbronn. Zu folgenden Ausbildungsberufen berät das Team der USS gerne: ErzieherIn, AltenpflegerIn, AltenpflegehelferIn.

