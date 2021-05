»Check Your Future« – digitale Berufsorientierung bei Bürkert

Auf der Suche nach dem perfekten Beruf sitzt man bereits seit Stunden vor Smartphone oder Laptop und klickt sich durch zahlreiche Videos rund um das Thema Berufsorientierung.

Ein richtiger Plan, wie der Schritt ins Berufsleben klappt, ist allerdings nicht vorhanden.

Bürkert freut sich sehr, alle Interessierten zur Berufsorientierungsveranstaltung im digitalen Format begrüßen zu dürfen. Das Unternehmen kann zwar nicht wie gewohnt zum Tag der Ausbildung in das Bildungszentrum einladen, dennoch möchte es bestmöglich bei der Berufsorientierung unterstützen. Die digitale Berufsorientierungsveranstaltung läuft unter dem Motto »Check Your Future«.

Wer neugierig ist, kann die Azubis, Studierenden und Ausbilder online in den verschiedenen Live Talk Sessions passend zur Wunschausbildung oder zum Wunschstudium befragen. Bürkert bietet Sessions zu den Schwerpunkten gewerblich-technische, kaufmännische und IT-Ausbildung sowie technische und IT-Studiengängen an. Das Unternehmen hat einiges am Samstag, 15. Mai 2021 von 10 bis 12 Uhr, Montag, 17. Mai 2021 von 16 bis 17 Uhr und Mittwoch, 19. Mai 2021 von 16 bis 17 Uhr vorbereitet.

Bürkert stellt Ausbildungsberufe und Studiengangplätze vor und im Anschluss hat man die Möglichkeit, per Chat oder Videocall Fragen zu stellen. Die Live Talk Sessions starten zu jeder vollen und halben Stunde von neuem. Eltern sind selbstverständlich auch willkommen, die Webcam muss nicht eingeschaltet werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Bürkert Fluid Control Systems, Christian-Bürkert-Straße 13, 74653 Ingelfingen, Fon: 07940-100, www.buerkert.de/checkyourfuture