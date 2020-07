Das Schüler-Praktikum geht online

Schüler, die sich für eine Ausbildung oder ein duales Studium interessieren, stehen aktuell vor einer großen Herausforderung: Klassische Praktikumswochen sind durch die Corona-Pandemie oft nicht möglich. Aber auch Unternehmen, die den frühen, persönlichen Kontakt zu Ausbildungs- und Studieninteressierten sehr schätzen, müssen neu vorgehen.

Wie schafft ein Unternehmen trotz der Corona bedingten Einschränkungen die Möglichkeit, ein gegenseitiges Kennenlernen in sicherem Rahmen zu ermöglichen? Die Antwort der Ausbildungsabteilung der BTI Beschäftigungstechnik GmbH aus Ingelfingen hierauf: Über ein Online-Praktikum – die Schüler gewinnen so einen Einblick in das Ausbildungsunternehmen bei gleichzeitigem Schutz ihrer Gesundheit sowie der Mitarbeiter des Unternehmens.

Und wie funktioniert das genau? Schüler bewerben sich hierfür auf der BTI Karriereseite: www.bti.de/durchstarten. Dort nennen sie auch mögliche Wunsch-Zeiträume für ihr virtuelles Praktikum. Nach Sichtung und Prüfung der Bewerbungs-Unterlagen lädt die BTI-Ausbildungsabteilung mittels Skype zum zweistündigen Online-Praktikum ein. Während des Video-Termins lernen die Praktikanten die Ausbildungsverantwortlichen sowie Auszubildende oder Dual Studierende kennen, je nach Interessensgebiet. »Live« erhalten sie so einen Einblick in deren Aufgaben. Eine virtuelle Besichtigungs-Tour durch die Räumlichkeiten des Unternehmens ist ebenfalls inkludiert. Abgerundet wird das Kennenlern-Angebot durch ein Praktikumszertifikat. Melinda Ritz, die Leiterin Ausbildung bei der BTI, meint dazu: »Wir freuen uns sehr, allen Interessierten nun diese Möglichkeit bieten zu können. Natürlich ist es schade, dass klassische Praktika in den nächsten Wochen noch nicht stattfinden werden. Diese Erfahrung und die Eindrücke, die in mehreren Tagen in einem Unternehmen gesammelt werden, können wir nur schwer ersetzen. Wer sich aber für eine Ausbildung oder ein duales Studium bei BTI interessiert, hat mit unserem Online-Praktikum eine großartige Alternative, uns bereits vor der Bewerbung zu sehen, unser Ausbildungskonzept und die Ausbildungsbereiche mit ihren Aufgaben kennenzulernen und natürlich auch eigene Fragen zu platzieren.«

BTI bildet seit über 30 Jahren in unterschiedlichen Ausbildungsberufen aus. Aktuell setzt sich das 30-köpfige Azubi-Team aus fünf Ausbildungsberufen und vier dualen Studiengängen zusammen. Ein Onlinepraktikum ist für folgende Berufe möglich:

Kaufmann (m/w/d) im Groß- und Außenhandel: Die Auszubildenden durchlaufen verschiedene kaufmännische Abteilungen des Unternehmens und lernen, wie die Ware vom Lieferanten bis zum Kunden gelangt. Auch Marketing, Buchhaltung und Personalwesen gehören dazu. Weitere Ausbildungsbereiche individualisieren den persönlichen Ausbildungsplan zusätzlich.

Fachkraft (m/w/d) für Lagerlogistik und Fachlagerist (m/w/d): Die Auszubildenden lernen die einzelnen Logistikschritte bei BTI kennen – vom Wareneingang bis zum Versand der Ware an den Kunden.

Bachelor of Arts (m/w/d) BWL Handel und Bachelor oft Arts (m/w/d): Dienstleistungsmanagement: In den Praxisphasen lernen die Studierenden hier unterschiedliche Unternehmensbereiche, abhängig von der Studienvertiefung und dem individuell für die Studierenden gestalteten Abteilungsplan, kennen.

BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG

Salzstraße 51, 74653 Ingelfingen

Fon: 07940-1410, www.bti.de/durchstarten