»Dein Studium – Deine Zukunft«: Studieninfotag an der Hochschule Esslingen, 19.11.25

Die Hochschule Esslingen lädt am Mittwoch, 19. November, ab 9 Uhr, zum Studieninfotag für Schülerinnen und Schüler ein. Angeboten werden Schnuppervorlesungen, Vorträge und Führungen durch die Labore vor Ort. Studierende, Professor:innen und Mitarbeitende informieren über das breite Studienangebot, über Praxis- und Auslandssemester. Der Studieninfotag findet an allen drei Standorten der Hochschule in Präsenz statt.

Die Hochschule Esslingen sorgt für die akademische Ausbildung in den Bereichen Technik, Wirtschaft und Soziales. Die exzellente Lehre kombiniert mit einem hohen Praxisanteil hat höchste Priorität an der Hochschule. Auch in der angewandten Forschung ist die Hochschule stark und bietet dank eigener Promotionskollegs eine umfassende wissenschaftliche Laufbahn an.

Die Hochschule Esslingen ist ein internationaler Campus. Sie bietet Austauschprogramme mit 124 Partnerhochschulen weltweit an. Kein Wunder, dass Esslingen in zahlreichen bundesweiten Rankings immer unter den besten Hochschulen in Deutschland zu finden ist. alh

Studieninformationstag an der Hochschule Esslingen, Mi. 19. November, 9 Uhr bis 13 Uhr an 3 Standorten: Campus Esslingen Stadtmitte, Kanalstraße 33, 73728 Esslingen am Neckar, Campus Flandernstraße, Flandernstraße 101, 73732 Esslingen am Neckar, Campus Göppingen, Robert-Bosch-Straße 1, 73037 Göppingen, www.hs-esslingen.de/studieninfotag