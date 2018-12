»Den Beruf zur Berufung machen«

× Erweitern Agentur für Arbeit Stuttgart Thomas Wittwer

Für die berufliche Zukunft vorzuplanen fällt oft schwer. Neue Herausforderungen müssen bewältigtund Karriereleitern erklommen werden. Welche Qualifikationen sind dafür notwendig? Wo lassen sie sich erwerben? Oder ist vielleicht eine Neuorientierung angebracht? Das alles sind Fragen mit denen sich die Weiterbildungsberatung der Arbeitsagentur Stuttgart intensiv beschäftigt. MORITZ hat Teamleiter Thomas Wittwer besucht und sich mit ihm über das Projekt der Weiterbildungsberatung unterhalten. Er berichtet von den Kriterien für eine gute Beratung und der Kunst den Beruf zur Berufung zu machen.

Ein freundlicher Handschlag, ein kurzes »Hallo« und schon betritt man das helle Büro von Thomas Wittwer, dem Teamleiter der Weiterbildungsberatung in Stuttgart, Ludwigsburg, Göppingen und Waiblingen. Im fünften Stock der Stuttgarter Agentur für Arbeit findet sich ein offener Raum, der so gar nicht nach typischem Büro aussieht. Eine große Büropflanze, fröhliche Wandbilder und ein großer runder Beratungstisch machen deutlich, hier geht es offener zu als anderswo und vor allem geht es um den Menschen. Das sei auch eines der wesentlichen Ziele des 2014 begonnenen Programms gewesen, welches sich langfristig in das Konzept der lebensbegleitenden Berufsberatung integrieren soll, führt Wittwer aus: »Es geht bei der Beratung nicht um bloße Information über den Arbeitsmarkt, oder eine Vermittlung in einen konkreten Arbeitsplatz. Schließlich sind wir Berater und keine Informierer. Eine erfolgreiche Beratung hat immer das Ziel, die Wünsche und Vorstellungen des Ratsuchenden so gut wie möglich zu realisieren.«

Dafür benötige man natürlich vor allem Zeit, um jedem Einzelnen gerecht werden zu können. »Ein Beratungsgespräch dauert in der Regel zwischen 60 und 90 Minuten. Es ist immer ein sehr intensiver, teils auch ein sehr persönlicher Austausch, der in dieser Zeit stattfindet«, erläutert Wittwer. Die Weiterbildungsberatung biete schließlich auch ein weites Spektrum an Vermittlungsmöglichkeiten, die von konkreten Weiterbildungsmaßnahmen, wie etwa EDV-Schulungen, bis hin zu Studiengangvorschlägen oder Schulungen reicht. Diese breite Spanne an Weiterbildungsmöglichkeiten sei notwendig, da die Altersstruktur der Ratsuchenden ebenso breit gefächert sei. »In den Beratungsgesprächen sitzen mir Menschen von 18 bis 58 Jahren gegenüber. Da ist vom Ausbildungs- oder Studienabbrecher bis hin zu Berufsrückkehrern und Menschen, die zum Karriereende noch einmal nach neuen Herausforderungen suchen, alles dabei«, berichtet Wittwer.

Um sich vor einem Beratungsgespräch ausführlich und in Eigenregie zu informieren sei auch das breitgefächerte Onlineangebot der Agentur für Arbeit sehr hilfreich, das neben einem digitalen Selbsterkundungstool (SET), auch die Online-Kursbörse Kursnet und die Datenbank Berufenet anbiete.

Besonders häufig fänden sich Menschen ein, die das Gefühl haben, in ihrer Karriere eine Schwelle erreicht zu haben, die sie ohne Hilfe nicht überschreiten können oder wollen. »Viele suchen bei uns Rat, weil sie sich diesen Sprung ins Ungewisse nicht zutrauen. Es geht oft darum Ängste zu nehmen und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie der eigene Karriereweg mit den eigenen Interessen verknüpft werden kann. Es mag vielleicht etwas altmodisch klingen, aber letztlich versuchen wir bei unseren Beratungsgesprächen eine Möglichkeit zu finden, den Beruf wieder als die eigene Berufung zu verstehen«, so fasst Wittwer zusammen. In zwei bis acht Einzelgesprächen, die gerne unbürokratisch mit einem kurzen Telefonat oder einer persönlichen Mail vereinbart werden, soll diese Berufung gefunden werden. Bei vier Terminen pro Tag, die jeder Berater absolviert, ist mittlerweile die stolze Summe von 13.500 erfolgreichen Beratungen zusammengekommen. Besonders erfreut ist Wittwer darüber, dass ein Großteil der Beratungsanfragen aus Eigeninitiative erfolgt. »Es ist schön zu sehen, dass das Beratungsangebot so dankbar angenommen wird. Wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass die »Mund-zu-Mund«-Propaganda in unserem Einzugsgebiet gut funktioniert und viele über Bekannte auf unser Angebot aufmerksam werden«, zeigt sich Wittwer zufrieden.