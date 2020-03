Der beste technische Betriebswirt IHK bei Carriere & More

Die Bezirkskammer Rems-Murr der Industrie-und Handelskammer (IHK) ehrte erstmalig die besten Weiterbildungsabsolventen aus vier geprüften Fortbildungsprofilen. Benjamin Biedlingmaier aus Uhingen wurde als bester technischer Betriebswirt IHK ausgezeichnet. Der 31-Jährige hatte nach Abitur und Wehrdienst zunächst ein Mechatronik-Studium an der Hochschule in Esslingen begonnen: »Nach zwei Semestern habe ich jedoch gemerkt, dass reine Theorie nichts für mich ist.« Deshalb fällt die Entscheidung für eine Ausbildung zum Mechatroniker. Nach gut einem halben Jahr im erlernten Beruf, beginnt Biedlingmaier 2017 sich nebenberuflich an der Akademie carriere & more in Fellbach bei Stuttgart auf die IHK-Prüfung zum technischen Fachwirt vorzubereiten, die er Anfang 2018 nach nur 10 Monaten Kursdauer besteht.

»Der Unterricht fand am Wochenende statt, das war optimal für mich, da ich unter der Woche als Servicetechniker an unterschiedlichen Orten im Einsatz war.« Direkt im Anschluss hängt der Uhinger den Kurs zum technischen Betriebswirt an – und besteht die IHK-Prüfung im vergangenen Sommer als Prüfungsbester. Vor allem der praxisnahe, kompakte und abwechslungsreiche Unterricht beeindruckte Biedlingmaier. »Als Teilnehmer haben wir die Begeisterung der Dozenten gespürt und ihre Motivation, uns etwas beizubringen.« Der Abschluss zum technischen Betriebswirt IHK ist vergleichbar mit einem akademischen Grad auf Masterebene. Simone Stargardt, Geschäftsführerin von carriere & more, gratulierte Benjamin Biedlingmaier zum Erfolg über den zweiten Bildungsweg: »In unseren Kursen an drei Akademie-Standorten bereiten sich jährlich rund 1.000 Teilnehmer nebenberuflich auf IHK-Prüfungen vor. Bei den regelmäßigen Besten-Ehrungen zeigt sich: Wer entsprechend motiviert ist und den Lernstoff diszipliniert wiederholt, hat gute Chancen auf ausgezeichnete Prüfungsergebnisse.«

