Der Mindestlohn steigt ab 2019

Mindestlohn

Die Mindestlohnkommission schlug es vor und die Bundesregierung setzte es 2018 per Verordnung um: Der gesetzliche Mindestlohn wird ab dem 1. Januar 2019 stufenweise steigen. Was ändert sich dadurch für Arbeitnehmer und Arbeitgeber?

Schrittweise Erhöhung des Mindestlohns

Alles begann am 1. Januar 2015. Ab diesem Tag betrug der allgemeine gesetzliche Mindestlohn 8,50 Euro pro Stunde. Der nächste Anstieg auf 8,84 Euro folgte 2017. Nun sind beinah wieder zwei Jahre vergangen und für viele Arbeitnehmer gibt es eine frohe Botschaft zum Jahresende: Die Lohnuntergrenze wird 2019 auf 9,19 Euro erhöht, 2020 sogar auf 9,35 Euro. Für Arbeitnehmer/innen bedeutet das einen Anstieg von 5,8 Prozent sowie eine Lohnerhöhung von circa 790 Millionen Euro 2019 und 390 Millionen Euro 2020.

Die Entwicklung des Mindestlohns im Überblick:

1.1.2015 – 31.12.2016: 8,50 €/Std.

1.1.2017 – 31.12.2018: 8,84 €/Std.

1.1.2019 – 31.12.2019: 9,19 €/Std.

1.1.2020 – 31.12.2020: 9,35 €/Std.

Die Kommission schlägt vor, die Regierung handelt

Wie kommt der Mindestlohn überhaupt zustande? Wer bestimmt ihn und von welchen Faktoren hängt die Höhe ab? Die Bundesregierung hat eine Kommission ins Leben gerufen, die alle zwei Jahre einen Vorschlag ausarbeitet, inwieweit die Lohnuntergrenze steigen soll. Sie wird alle fünf Jahre neu berufen und setzt sich wie folgt zusammen:

Ein Vorsitzende/r

Sechs Stimmberechtigte (jeweils drei Gewerkschafts- und Arbeitgebervertreter)

Zwei beratende, wissenschaftliche Mitglieder

Am 26. Juni 2018 hat die Mindestlohnkommission ihren Vorschlag zur Erhöhung des Mindestlohns vorgelegt. Die Bundesregierung kann daran keine Änderungen vornehmen. Sie kann die Empfehlung lediglich ablehnen oder ihr zustimmen. Letzteres hat sie getan, sodass die Zweite Verordnung zur Anpassung der Höhe des Mindestlohns nun in Kraft getreten ist. Als Begründung nennt die Bundesregierung die gute Wirtschaftslage. Der Tarifindex des Statistischen Bundesamtes spielt bei der Entscheidung eine wichtige Rolle. Daran orientiert sich die Mindestlohnkommission, wenn sie tagt und einen neuen Beschluss ausarbeitet. Die neue Lohnuntergrenze darf nicht unterschritten werden. Sie gilt für Arbeitnehmer/innen, Teilzeitbeschäftigte und Minijobber gleichermaßen. Einige gesetzlich festgelegte Ausnahmen gibt es aber weiterhin. Dazu zählen zum Beispiel Praktikanten, Minderjährige ohne abgeschlossene Berufsausbildung und Langzeitarbeitslose in den ersten sechs Monaten einer Beschäftigung.

Hinweis: Liegt eine versicherungspflichtige Beschäftigung vor, zahlen Arbeitgeber regulär Steuern und Beiträge zur Sozialversicherung. Dazu zählen Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherungen. Für Arbeitnehmer fallen dagegen abgesehen von der Rentenversicherung keine Beiträge oder Steuern auf den Mindestlohn an. Minijobber können sich von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen, sodass sie den Mindestlohn abzugsfrei erhalten.

Es ergeben sich Änderungen bzgl. der Lohnbuchhaltung

Arbeitnehmer und Arbeitgeber sollten sich regelmäßig über Änderungen im Mindestlohngesetz informieren. Denn Verstöße können teuer bestraft werden. Unternehmen sollten ihren Angestellten daher immer mindestens den festgelegten Mindestlohn pro Stunde bezahlen. Eine Obergrenze gibt es nicht. Schließlich ist es in erster Linie Verhandlungssache, wie viel ein Unternehmen seinen Mitarbeitern zahlt. Allerdings ist es verpflichtet, etwaige Änderungen des Grundlohns in der Lohnabrechnung zu berücksichtigen. Diese sollten Arbeitgeber zeitnah umsetzen. Sonst drohen nicht nur Strafen, Arbeitnehmer dürfen den fehlenden Betrag auch rückwirkend einfordern. Übrigens ist es in den meisten Fällen mit nur wenig Mehraufwand verbunden, das Mitarbeiterentgelt anzupassen. Wer Lohn- bzw. Gehaltsabrechnungen mithilfe einer speziellen Software macht, kann den Betrag mit nur wenigen Klicks ändern und bleibt dank regelmäßiger Updates auf dem aktuellen gesetzlichen Stand.

Tipp: Minijobber sollten 2019 aufhorchen. Sie dürfen monatlich nicht mehr als 450 Euro verdienen, wenn ihre Tätigkeit nicht sozialversicherungspflichtig werden soll. Durch den höheren Mindestlohn sinkt folgerichtig ihre Arbeitszeit.