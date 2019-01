Der Pflegeberuf ist bunt – aus aller Welt nach Winnenden

× Erweitern Foto: Cornelia Cantiani ZFP Winnenden Internationale Pflege

In unserer Gesellschaft leben Menschen aus unterschiedlichsten Ländern und Kulturen. Auch beim Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Klinikum Schloß Winnenden, das in Kooperation mit dem Bildungszentrum für Gesundheitsberufe Rems-Murr gGmbH (bzg) jedes Jahr 25 Ausbildungsplätze anbietet, ist dieses internationale Flair längst angekommen. MORITZ hat sich mit drei Auszubildenden aus Bosnien, Nepal und Tunesien getroffen und sie nach ihrem Berufsweg, ihren Erfahrungen und Zukunftshoffnungen gefragt.

Es ist ein ganz schön kalter Wintertag an dem sich drei ganz besondere Auszubildende zu einem Gespräch in einem der dankbar warm beheizten Ausbildungsräume des Bildungszentrum für Gesundheitsberufe Rems-Murr eingefunden haben.

Maher Bedhiaf ist das Wetter ein wenig unangenehm, der Tunesier ist deutlich wärmere Temperaturen gewöhnt. Im Oktober 2018 hat er seine Ausbildung in Winnenden begonnen. Land und Kultur sind ihm nicht fremd, als Kind hat er mehrere Jahre in Deutschland gelebt. Aufgrund der wirtschaftlich schwierigen Situation in seiner Heimat und den hohen Anforderungen der tunesischen Krankenpflegeausbildung, die ein Studium mit vielen theoretischen und wenig praktischen Inhalten voraussetzt, entschied er sich dazu nach Deutschland zurück zu kehren.Die Ausbildung in Deutschland mit ihrem hohen Praxisbezug hält Bedhiaf für sehr attraktiv und zukunftssicher. In Winnenden habe er einen idealen Ausbildungsort gefunden: »Die Leute im ZfP und in Winnenden finde ich sehr offen und freundlich, auch wenn ich mich noch etwas schwer mit dem schwäbischen Dialekt tue«, berichtet er freudestrahlend. Seine Eltern und das tunesische Essen würden ihm allerdings doch fehlen.

Für Cornelia Cantiani, die Ausbildungsleiterin des Betrieblichen Ausbildungswesens Pflege am ZfP Klinikum Schloß Winnenden, sind Auszubildende wie Bedhiaf ein exzellentes Beispiel für die Chancen ein erhöhtes Augenmerk auf eine kultursensible Pflege zu haben. »Diese Auszubildenden bringen ihr Wissen über die Gebräuche anderen Kulturen mit. Sie können nicht nur als Dolmetscher helfen, sondern aus ihrem Erfahrungsschatz auch neue Perspektiven für die aktuelle Pflegesituation geben«, erläutert sie.

Kajol Rai bringt eine solche Perspektive mit. Sie hat die weiteste Reise aller Anwesenden hinter sich: Rund 6.615 Kilometer Luftlinie trennen Winnenden von ihrer Heimat Nepal. Sie zog die Neugier ins Ausland: »Ich wollte einfach mal neue Erfahrungen machen«, erklärt sie mit einem freundlichen Lächeln. Begonnen hat sie als Au-pair-Mädchen in Deutschland. Ihre »Gast-Mutter« erzählte ihr von der Gesundheits-und Krankenpflegeausbildung und so arbeitete sie zunächst im Bundesfreiwilligen Dienst, der sie in der Berufswahl bestärkte. Durch ihre Einsatzstelle wurde sie auf das ZfP Klinikum Schloß Winnenden aufmerksam, bewarb sich, bekam eine Zusage und fühlt sich nun pudelwohl. Besonders die deutschen Tugenden wie Pünktlichkeit, Korrektheit, Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft findet sie sehr erfrischend.Der letzte im Bunde ist Ajdin Cero. Für den Bosnier ist »Deutschland ein Land vieler Möglichkeiten«. Er hat in seiner Heimat bereits zwei Jahre Jura studiert, bevor sich der junge Vater zum Krankenpfleger umschulen ließ. Letztlich entschied er sich aufgrund besserer Karrierechancen zu einem Wechsel nach Deutschland. »Die Ausbildung beim bzg ist bestens strukturiert. Die Schüler, Lehrer und Schulleitung sind enorm hilfsbereit und es gibt ein positives Arbeitsklima auf den Praxisstationen das sehr motivierend ist«, so fasst er seine ersten Erfahrungen zusammen. Eine Einschätzung die auch Frau Rai teilt. Ihr falle die Arbeit in der Praxis leicht, während der Schulunterricht vor allem sprachlich noch ein wenig anspruchsvoll sei.Alle drei wollen sich jetzt zunächst auf ein erfolgreiches Bestehen ihrer Ausbildung konzentrieren. Fest steht für alle, dass sie in diesem Beruf und auch in Deutschland bleiben möchten.