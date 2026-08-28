Der VFB beim Stuttgarter Weiterbildungstag

Der Verein zur Förderung der Berufsbildung e. V. (VFB) präsentiert sich am 22. September 2026 beim 22. Stuttgarter Weiterbildungstag sowie am 23. Februar 2027 beim 1. Böblinger Weiterbildungstag. Als gemeinnützige Bildungseinrichtung mit Standorten in Ludwigsburg und Böblingen deckt der VFB die gesamte Bandbreite beruflicher Weiterbildung ab: kaufmännische und technische Weiterbildung, Ausbildung und Ausbilderqualifizierung, Fachkurse und Seminare, Workshops sowie Firmenseminare. Neu im Angebot: eine KI-Potentialanalyse für Unternehmen, die aufzeigt, wo Künstliche Intelligenz sinnvoll eingesetzt werden kann. Persönliche, unverbindliche und kostenfreie Beratung gehört beim VFB dazu. Weiterbildung, die bewegt. alh

Jetzt informieren unter vfb-weiterbildung.de